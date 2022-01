Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 14 al 16 gennaio 2022

Un weekend segnato dalla passione per i motori a Verona e, in particolare, per le due ruote con l'atteso ritorno del Motor Bike Expo in fiera. Non mancano poi anche questa settimana numerosi appuntamenti interessanti, tra concerti, spettacoli teatrali, visite guidate, mostre, novità al cinema e molto altro ancora.

Vediamo ora di seguito i principali appuntamenti previsti durante il weekend dal 14 al 16 gennaio 2022 nella città di Verona e relativa provincia.

L'EVENTO TOP

Motor Bike Expo

Dal 13 fino a domenica 16 gennaio 2022 il popolo delle due ruote potrà tornare a vivere l’esperienza dell’esposizione più importante al mondo dove la moto personalizzata brilla accanto alla produzione di serie, che a Verona presenterà le novità in anteprima nazionale. Il mondo Custom riconosce ancora una volta Motor Bike Expo a Verona come la vetrina più prestigiosa per svelare in anteprima assoluta le nuove creazioni del 2022: saranno infatti oltre cinquanta le custom bike mai viste al mondo, svelate proprio a Veronafiere. Otto i padiglioni aperti al pubblico per un totale di 600 espositori e un’area di 120.000 metri quadrati.

MANIFESTAZIONI

Domenica ecologica a Verona

Domenica 16 gennaio si svolge la seconda delle sette domeniche ecologiche in programma a Verona fino al 30 aprile 2022. Riconfermata la raccolta volontaria dei rifiuti in vari punti della città. Analoga iniziativa si ripeterà nelle acque del fiume Adige sui gommoni messi a disposizione dal Canoa Club Verona, che aderisce alle domeniche ecologiche con il progetto "Fiumeggiando". Sul fronte culturale, i Musei Civici propongono un viaggio nei palazzi storici di Verona diventati musei cittadini e tre visite guidate gratuite al Museo di Storia Naturale pagando il biglietto di ingesso. Novità anche per i più piccoli, che potranno entrare gratuitamente al Children’s Museum.

Ristoratori del Custoza

Produttori, cantine e ristoratori danno appuntamento per degustare speciali piatti e menù a base di broccoletto di Custoza. L’attività ha coinvolto tutti i ristoratori del Custoza, i produttori iscritti all'Associazione Produttori di Broccoletto dai quali è possibile acquistare il prodotto direttamente, le cantine del Custoza e del territorio comunale. Qui il programma dell'iniziativa.

CONCERTI

Luca Olivieri live

Luca Olivieri il 14 gennaio alle Cantine de l'Arena propone classici della musica Rock 'n' roll, country e anche sue composizioni in pieno stile americano. Grande interprete e musicista strepitoso, Luca scopre la chitarra alla tenera età di tre anni. Da allora nasce una grande passione che col tempo diventa parte fondamentale della sua sensibilità artistica e del suo modo di essere musicista, guadagnando sempre più credibilità grazie anche alle sue collaborazioni con artisti internazionali come James Burton (il famoso chitarrista di Elvis), Albert Lee, Tommy Emmanuel, John Jorgenson, Johnny Hiland.

Mauricio Melo Trio

Domenica 16 gennaio alle Cantine de l'Arena un viaggio nei diversi ritmi afro-brasiliani: dal samba al Xaxado, dalla Chacarera al Gnawa rivisitando i classici di Jobim, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, ma anche di compositori di Bahia, con i quali il band leader Mauricio Melo ha avuto modo di collaborare. Ospite della serata Peo Alfonsi, chitarrista da sempre orientato verso il jazz e le sonorità della musica popolare.

TEATRO

Mulinobianco - Back to green future

La compagnia Babilonia Teatri torna a Verona, venerdì 14 gennaio, con il suo ultimo lavoro. Al Teatro Camploy va in scena "Mulinobianco - back to green future". Sul palcoscenico il teatro sperimentale senza filtri, diretto e sferzante, un mix rock, pop e punk che si alimenta del contemporaneo. Lo spettacolo si interroga sulla relazione che l’uomo ha instaurato con il pianeta che abita.

Edipo Re in Virtual Reality

Debuttato lo scorso maggio, l’ultima produzione di Fucina Machiavelli replica sabato 15 gennaio: si tratta di un’esperienza teatrale unica, in cui la tragedia classica dell'Edipo Re prende vita attraverso la tecnologia più moderna. "Edipo Re in Virtual Reality" è uno spettacolo che sfida i limiti del teatro, dove lo spettatore non è più un fruitore passivo ma diventa protagonista grazie alla realtà virtuale.

L’uomo che piantava gli alberi

Torna in scena presso Modus, ma in una nuova edizione completamente rivista, lo spettacolo "L’uomo che piantava gli alberi". Un reading teatral-musicale dal noto racconto di Jean Giono, prodotto da Modus e in calendario sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022.

Cyrano de Bergerac

Sabato 15 gennaio al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda andrà in scena "Cyrano de Bergerac" nell’ambito della rassegna di prosa organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con il Comune. A portarlo in scena la compagnia Il Sipario Onirico di Lonato del Garda per la regia di Fabio Tosato.

Il vecchio e il mare

"Il vecchio e il mare", uno spettacolo per bambini in scena al Teatro Stimate di Verona il pomerirggio di domenica 16 gennaio. Santiago pesca da solo su di una piccola barca a vela, ma sono trascorsi due mesi dall’ultima volta che ha preso un pesce e tutti gli abitanti del paese cominciano a pensare che non sia bravo come un tempo e che la sfortuna lo stia perseguitando...

CINEMA

America Latina

Tra le novità in sala si segnala la nuova opera dei fratelli D'Innocenzo, America Latina, con protagonistra Elio Germano: «Massimo Sisti è il titolare di uno studio dentistico che porta il suo nome. Professionale, gentile, pacato, ha conquistato tutto ciò che poteva desiderare: una villa immersa nella quiete e una famiglia che ama e che lo accompagna nello scorrere dei giorni, dei mesi, degli anni. Un giorno come un altro Massimo scende in cantina e l'assurdo si impossessa della sua vita».

È andato tutto bene

Altra novità da non perdere in sala è il film di François Ozon, È andato tutto bene, con protagonista Sophie Marceau: «Quando l'ottantacinquenne André ha un ictus, la figlia Emmanuelle si precipita al suo capezzale. Malato e mezzo paralizzato nel suo letto d'ospedale, André chiede a Emmanuelle di aiutarlo a porre fine alla sua vita. Ma come si può onorare una richiesta del genere quando proviene dal proprio genitore?».

VISITE GUIDATE

Venerdì a Palazzo

Un unico progetto per due percorsi di visita che permetteranno di approfondire la storia di Palazzo della Ragione e di Palazzo Barbieri, la prima e l'odierna sede del Comune di Verona. L'iniziativa, dal titolo "Venerdì a Palazzo. Dal Palazzo della Ragione a Palazzo Barbieri. Dal Medioevo ad oggi", accompagna i visitatori a Palazzo Barbieri, dove sarà possibile scoprire la storia dell'edificio e della Piazza che lo ospita, e ammirare le grandi tele di Paolo Caliari, detto il Veronese, e di Felice Riccio, detto Brusasorzi, custodite nella Sala degli Arazzi e nella Sala del Consiglio, e si potrà accedere ad alcuni uffici di rappresentanza per osservare opere d'arte di grande valore.

Le origini della cristianità a Verona

L'itinerario si svolge sabato 15 gennaio tra il complesso del Duomo, che, con l'area archeologica presso la chiesa di Sant'Elena e il chiostro della Capitolare, comprende i resti di due basiliche paleocristiane che costituiscono la più antica testimonianza del culto cristiano a Verona, e la Chiesa di Santo Stefano, al di là del fiume, dedicata al primo martire cristiano e fondata in epoca paleocristiana, che ospita le sepolture dei primi vescovi veronesi.

Verona barocca

Il Seicento veronese è il secolo dei contrasti (le tensioni religiose, la grande Peste del 1630, il brigantaggio...), condensati nei chiaroscuri dello stile barocco, teatrale e macabro, splendido e conturbante come il suo tempo e i suoi personaggi.

La visita include l'ingresso in uno dei più ricchi reliquiari d'Italia. Appuntamento sabato 15 gennaio.

Verona in giallo

Una lunga linea gialla, spesso tinta di rosso, attraversa la storia di Verona, i cui meandri restituiscono una storia fatta di delitti efferati e misteri irrisolti: un percorso da affrontare a "sangue freddo" che parte da alcune verità storiche come i duelli all’ultimo sangue delle lotte gladiatorie, ma mira poi però a rinvenire alcune vicende tragiche dimenticate, che hanno costellato la storia di Verona. Appuntamento domenica 16 gennaio.

MOSTRE

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.

Gli acquerelli di Francesco Arduini a Castelvecchio

Nuovo allestimento nella sala Boggian del Museo di Castelvecchio. In esposizione i 60 acquerelli donati quest’anno da Francesco Arduini per il Gabinetto Disegni e Stampe del Museo scaligero. Una mostra speciale, in visione al pubblico fino a 6 marzo 2022, realizzata in occasione delle celebrare del centenario della nascita di Licisco Magagnato.

Gli animali del Natale al Museo di Storia Naturale

Gli animali del Natale. La vita d’inverno sulle nostre montagne. È questo il tema scelto per la nuova esposizione temporanea allestita al Museo di Storia Naturale, visibile fino al 30 gennaio. Un vero e proprio viaggio alla scoperta di particolarità e caratteristiche degli animali che popolano le nostre montagne, con il supporto di spiegazioni scientifiche che, ad esempio, spiegano il fenomeno del letargo e le specie che vi fanno ricorso per sopravvivere al freddo invernale.

Soave – Il Paese dei Presepi

Torna "Soave – Il Paese dei Presepi", la tradizionale rassegna che, durante il periodo delle festività fino al 16 gennaio 2022, trasforma il borgo medioevale di Soave in un’esposizione a cielo aperto, con i tanti presepi artistici che abbelliranno i punti più belli del centro storico.