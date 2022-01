Tutti gli eventi in programma per la prossima domenica ecologica a Verona

Domenica 16 gennaio si svolge la seconda delle sette domeniche ecologiche in programma a Verona fino al 30 aprile 2022. Non sono previste imitazioni alla circolazione, ma i cittadini sono fortemente invitati a lasciare a casa l'auto e a sperimentare modalità di spostamento a basso impatto ambientale, approfittando anche della gratuità per la giornata dei mezzi pubblici.

Mobilità

Confermata anzitutto la gratuità del trasporto pubblico locale su tutto il territorio comunale, per tutta la giornata, infatti, tutti i mezzi pubblici saranno pagati dal Comune, un modo per incentivare i veronesi a cambiare le proprie abitudini sperimentando modalità differenti di spostamento. A disposizione anche la flotta di bici e nuove bici elettriche del servizio di bikesharing comunale con agevolazioni giornaliere e non solo. Nella giornata di domenica si potrà l’abbonamento giornaliero sarà gratuito, mentre sarà scontata del 30 per cento la sottoscrizione dell’abbonamento annuale.

Le novità

Concorso a premi attraverso l’App ‘Muoversi’, rivolto a tutti i cittadini che si spostano a piedi, in bici, con il monopattino o con l’autobus. La misurazione dei km percorsi in modalità sostenibile viene conteggiata a partire dall’attivazione dell’App, ad ogni spostamento equivale un tot di punti che raddoppia se effettuati durante la domenica ecologica. I vincitori riceveranno due biglietti per accedere gratuitamente ad uno dei musei civici: Museo di Storia Naturale, Museo degli Affreschi, Teatro Romano, Museo Maffeiano, Galleria d’Arte Moderna. Modalità di partecipazione e regolamento sul sito del Comune.

Novità anche per i più piccoli, che potranno entrare gratuitamente al Children’s Museum. L’iniziativa, che sarà riproposta anche nelle successive giornate ecologiche, è rivolta a chi deciderà di raggiungere il Museo in via Santa Teresa lasciando la macchina al parcheggio Verona Fiera, utilizzando la sharing mobility, i mezzi pubblici gratuiti o a piedi.

Le altre iniziative

Oltre alla completa gratuità dei mezzi pubblici su tutto il territorio comunale, vengono riproposti momenti di informazione e formazione su diversi temi legati all’ambiente. Riconfermata la raccolta volontaria dei rifiuti in vari punti della città con l’Associazione Cittadinanza Attiva Verona, per quanto riguarda la terraferma. L’appuntamento è alle 10 al santuario in piazza XXV Aprile per poi raggiungere il Parco delle Mure dove si svolgerà la mattinata di pulizia ambientale.

Analoga iniziativa si ripeterà nelle acque del fiume Adige sui gommoni messi a disposizione dal Canoa Club Verona, che aderisce alle domeniche ecologiche con il progetto ‘Fiumeggiando’, ovvero accogliendo sui propri mezzi i cittadini che si offrono di ripulire il fiume dai rifiuti. Il ritrovo è per le ore 10 al Centro Bottagisio al Chievo.

Sul fronte culturale, i Musei Civici propongono un viaggio nei palazzi storici di Verona diventati musei cittadini e tre visite guidate gratuite al Museo di Storia Naturale pagando il biglietto di ingesso.

Il Museo di Storia Naturale propone per l'occasione tre visite guidate gratuite, pagando il solo costo del biglietto di ingresso al museo negli orari: 11.30 | 15.00 | 16.30. La prenotazione è obbligatoria:

telefonando ai numeri: 045 8036353 – 045 597140

inviando una mail a: segreteriadidattica@comune.verona.it

In parallelo, prosegue la campagna informativa dell’assessorato all’Ambiente per sensibilizzare i cittadini su come ridurre la produzione di inquinanti atmosferici attraverso i comportamenti quotidiani: modificando le proprie modalità di spostamento, migliorando ed efficientando il riscaldamento degli edifici e, più in generale, riducendo il consumo di risorse all’interno della propria abitazione. Tali materiali sono a disposizione sia attraverso il sito web del Comune che in molte delle sedi comunali frequentate dai cittadini.

Il calendario

L’istituzione delle domeniche ecologiche è una delle misure straordinarie chieste dalla Regione Veneto per la riduzione dell’inquinamento da polveri sottili, come indicato nell’Accordo di Bacino Padano. Il calendario e le modalità sono state concordate in sede di Tavolo Tecnico Zonale (Tlz), riunito in provincia, con le date fissate in modo coordinato tra Verona e i Comuni limitrofi. Le domeniche ecologiche saranno il 14 novembre, il 16 e il 30 gennaio, il 20 febbraio, il 13 e il 20 marzo e il 3 aprile.

Tutte le informazioni sul sito del Comune