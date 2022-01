Al Teatro Dim per la rassegna di prosa va in scena "Cyrano de Bergerac"

Sabato 15 gennaio alle 21 al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda andrà in scena "Cyrano de Bergerac" nell’ambito della rassegna di prosa organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con il Comune. A portarlo in scena la compagnia Il Sipario Onirico di Lonato del Garda per la regia di Fabio Tosato, il quale ha diretto gli attori Giorgio Mosca (Cyrano), Emanuele Ghitti (Cristiano di Neuvillette), Elisa Benedetti (Rossana) e Giuseppe Sacco (Conte De Guiche) in una versione ridotta e attualizzata della famosa commedia.

«Quella che proponiamo noi, quindi, - spiega Fabio Tosato, regista - è una veste più snella ma comunque fedele nei contenuti: la storia che ha commosso migliaia di spettatori è ancora la stessa, così come è immutato il carattere sensibile e irruento del protagonista. Il nostro spadaccino, capace di sfidare a duello ogni nemico, sembra incapace di affrontare l’Amore, e questo a causa del suo ingombrante naso, difetto fisico che lo contraddistingue e che vive come una insostenibile condanna. Non riuscendo ad accettare questa sua appendice, ecco che allora essa diventa una maschera, impossibile da togliere, dietro la quale si nasconde e cela i propri sentimenti».

Informazioni e contatti

Biglietti: 6 e 8 euro.

Info e prenotazioni 045/6115110 - 328-9628725

- info@dimteatrocomunale.it

- www.dimteatrocomunale.it

Teatro Dim Via S. Martino 4, Castelnuovo del Garda.