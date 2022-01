Ristoratori del Custoza: gli appuntamenti per assaporare il celebre broccoletto

Produttori, cantine e ristoratori danno appuntamento per degustare speciali piatti e menù a base di broccoletto di Custoza. Seppure le restrizioni imposte dalla pandemia hanno portato Pro Loco Custoza e Associazione Produttori del Broccoletto a scegliere di rimandare le feste in piazza, non si è voluto rinunciare in toto alla manifestazione che celebra il broccoletto di Custoza, dando spazio ai ristoratori con un programma di serate con menù a tema.

La prima cena è proposta alle ore 20.30 di mercoledì 12 gennaio dal Ristorante Tamburino Sardo. Seguono la Locanda Vecchia Custoza venerdì 14 gennaio, il Ristorante Picoverde venerdì 21 gennaio, il Ristorante Villa Vento venerdì 28 gennaio. Chiude la rassegna il Ristorante Antico Ristoro venerdì 4 febbraio.

Per tutte le serate il costo è di 40 euro a persona, è sempre gradita la prenotazione e per accedere è indispensabile il Super Green Pass.

«Come Giunta abbiamo ritenuto fondamentale continuare a sostenere la promozione di questo prodotto e non abbandonare le Associazioni in un anno in cui, per cause di forza maggiore, devono rinunciare ad organizzare le consuete attività – commenta l’Assessora con delega alla Promozione del Territorio e del Paesaggio, Eleonora Principe – Così le abbiamo incoraggiate a promuovere il prodotto, anche al di fuori dei confini territoriali, con inserzioni in riviste specializzate, affissioni, locandine, attività social che dessero visibilità alla rete produttori-ristoratori-cantine unita dal desiderio di tramandare e salvaguardare il broccoletto di Custoza e un’identità agricola ed eno-gastronomica specifica».

L’attività ha coinvolto tutti i ristoratori del Custoza, i produttori iscritti all'Associazione Produttori di Broccoletto dai quali è possibile acquistare il prodotto direttamente, le cantine del Custoza e del territorio comunale. Coesi nel farsi conoscere e nell’accogliere. E nel dare valore ad un prodotto povero ma di eccellenza, definito “il duro dal cuore tenere” per il fatto di aver interrato le proprie radici in suoli di origine morenica e di avere un inconfondibile gusto dolce e proprietà antiossidanti.