Musica live alle Cantine de l’Arena: tutti i concerti in programma nel fine settimana

Per il mese di gennaio il palco de “Le Cantine de l’Arena” ospiterà diversi eventi multietnici, dove la world music la farà da padrona in tutti i sensi.

Il programma dei concerti nel fine settimana dal 14 al 16 gennaio 2022:

VENERDÌ 14 GENNAIO ore 22

LUCA OLIVIERI

(Rock 'n' roll, Country)

LUCA OLIVIERI voice, guitar

SILVIA ZANIBONI voice, acoustic guitar

FRANZ BAZZANI piano

ALESSANDRO TOSI bass

GIAN MARIA TONIN drums

Luca Olivieri propone classici della musica Rock 'n' roll, country e anche sue composizioni in pieno stile americano. Grande interprete e musicista strepitoso, Luca scopre la chitarra alla tenera età di tre anni. Da allora nasce una grande passione che col tempo diventa parte fondamentale della sua sensibilità artistica e del suo modo di essere musicista, guadagnando sempre più credibilità grazie anche alle sue collaborazioni con artisti internazionali come James Burton (il famoso chitarrista di Elvis), Albert Lee, Tommy Emmanuel, John Jorgenson, Johnny Hiland.

SABATO 15 GENNAIO ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Sottofondo live di ottima musica “jazz-lounge” per un aperitivo, per la cena o semplicemente per la voglia di ascoltare

del buon jazz in acustico.

DOMENICA 16 GENNAIO ore 19.30

MAURICIO MELO TRIO feat. PEO ALFONSI

(Musica brasiliana)

MAURICIO MELO drums

ANTONIO PASTORE piano

MATTEO VALLICELLA double bass, bass

Special guest: PEO ALFONSI guitar

Un viaggio nei diversi ritmi afro-brasiliani: dal samba al Xaxado, dalla Chacarera al Gnawa rivisitando i classici di Jobim, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, ma anche di compositori di Bahia, con i quali il band leader Mauricio Melo ha avuto modo di collaborare” Ospite della serata Peo Alfonsi, chitarrista da sempre orientato verso il jazz e le sonorità della musica popolare.

