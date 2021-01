Il Veneto classificato a "rischio moderato": Rt inferiore a 1, ma si resta in zona arancione

Il Veneto resta in zona arancione, secondo quanto appreso dalll'Ansa. C'è però attesa per la comunicazione ufficiale da parte del ministro della Salute Roberto Speranza. Il Presidente del Veneto Luca Zaia aveva rilevato oggi, venerdì 22 gennaio, in conferenza stampa che i dati lasciavano ipotizzare anche un possibile ritorno in area gialla, tuttavia le indicazioni emerse nel monitoraggio della Cabina di regia avrebbero convinto il governo a non allentare le misure per il Veneto. Lo stesso Zaia aveva poi aggiunto in conferenza stampa che «in ogni caso accetteremo la decisione e le valutazioni dei tecnici».

Scarica aggiornamento Covid-19 in Veneto

Secondo quanto viene riportato nel monitoraggio di oggi il Veneto è nel novero delle 11 Regioni con una classificazione complessiva di "rischio moderato". Nel complesso «si osserva una lieve diminuzione dell’incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 gg (339,24 per 100.000 abitanti, 04/01/2021-17/01/2021, vs 368,75 per 100.000 abitanti, 28/12/2020-10/01/2021, dati flusso ISS). Sebbene questa settimana il dato di incidenza settimanale non sia pienamente confrontabile con la settimana scorsa (estensione dal 15/1/2021 della definizione di caso a test antigenici rapidi secondo i criteri definiti nella circolare dell’8 gennaio 2021), si evidenzia una diminuzione dell’incidenza, nonostante siano stati inclusi casi diagnosticati con solo test rapido antigenico».

Il monitoraggio della Cabina di Regia evidenzia inoltre che «l’incidenza è ancora lontana da livelli che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. Il servizio sanitario ha mostrato i primi segni di criticità quando il valore a livello nazionale ha superato i 50 casi per 100.000 in sette giorni e una criticità di tenuta dei servizi con incidenze elevate. Nella settimana di monitoraggio rimane molto alta l’incidenza nella Provincia Autonoma di Bolzano (309,54 per 100.000 dall’11 al 17/1)».

Aggiornamento Covid-19 Veneto - 22 gennaio 2021 - Cabina di Regia

Nel documento inviato dal ministero della Salute si legge inoltre che «questa settimana si osserva un miglioramento del livello generale del rischio, sebbene siano ancora nove le Regioni/Province Autonome a rischio alto secondo il DM del 30 aprile 2020 o ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane. Complessivamente, sono quattro le Regioni/Province Autonome con una classificazione di rischio alto (vs 11 la settimana precedente), 11 con rischio moderato (di cui cinque ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e sei con rischio basso. Due Regioni/Province Autonome (Sicilia e Puglia) hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore, compatibile quindi con uno scenario di tipo 2. Le altre hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo uno».

Dati indicatori Cabina di Regia 22 gennaio 2021

Allegati