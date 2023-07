Maltempo, danni ad aziende o a beni privati: Comune di Verona raccoglie le segnalazioni

Il Comune di Verona sta procedendo alla raccolta delle segnalazioni di danni provocati dall'ondata di maltempo del 24 e 25 luglio scorsi. La grandine e il nubifragio dei giorni scorsi non ha danneggiato solo beni pubblici, ma anche attività produttive e patrimoni privati. Il Comune, come indicato dalla Regione Veneto, cerca dunque di raccogliere tutta la documentazione necessaria a testimoniare questi danni in vista di un possibile risarcimento.

Chi fosse proprietario di edifici privati o di beni mobili registrati oppure fosse titolare di un'attività produttiva ed economica e avesse subito danni dai temporali che si sono susseguiti nelle ultime settimane, può inviare una comunicazione via pec a protocollo.informatico@pec.comune.verona.it. Alla posta elettronica certificata va allegata una documentazione fotografica e una possibile stima dei danni subiti.

Le comunicazioni saranno raccolte fino alle 12 del prossimo 3 agosto. Questo permetterà poi agli uffici comunali di redigere una stima complessiva dei danni. E successivamente verranno messi a disposizione i moduli, predisposti dalla Regione Veneto, per la presentazione della domanda di ristoro.

Gli uffici della protezione civile sono a disposizione per informazioni ai numeri telefonici: 045.8052112 - 113.