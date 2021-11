Dalla Cabina di regia le prime indiscrezioni: il "super green pass" valido già dalla zona bianca

La cabina di regia del governo di questa mattina, tra le proposte formalizzate, avrebbe inserito anche l'idea di introdurre sin dalla zona bianca il cosiddetto "super green pass". Alle ore 15.30 di oggi, mercoledì 24 novembre, si dovrebbe poi tenere il Consiglio dei ministri dal quale potrebbe già in serata uscire il nuovo decreto-legge Covid.

A prevalere sarebbe dunque la scuola di pensiero che vorrebbe l'applicazione del green pass "rafforzato" già dalla zona bianca, il che significa che le restrizioni differenziate per i cittadini non vaccinati si applicherebbero già anche in Veneto ed in tutte le altre Regioni italiane. Secondo quanto riportato da AdnKronos che cita fonti governative, infatti, le limitazioni per i no-vax entrerebbero in vigore indistintamente in tutte le zone "colorate", di fatto soppiantando in qualche modo il sistema sin qui conosciuto delle varie aree di rischio "bianca", "gialla", "arancione" e "rossa". Resta ovviamente da capire nel concreto come e se ciò avverrà davvero sino in fono dal punto di vista normativo.

Sta di fatto che con il nuovo decreto-legge il governo pare intenzionato ad applicare una vera e propria stretta attorno ai no-vax sin dalla zona bianca. Il nuovo "super green pass" che verrà inaugurato in Italia dovrebbe dunque essere rilasciato ai soli vaccinati e/o guariti da Covid-19, mentre non sarà disponibile per i non vaccinati. Questi ultimi potranno ottenere tramite tamponi negativi solamente una sorta di "secondo" green pass depotenziato che consenta l'accesso ad esempio al luogo di lavoro o ad alcune tipologie di mezzi di trasporto (aerei, treni), nonché ai servizi essenziali.

I non vaccinati, dunque, finirebbero così con l'essere esclusi da tutta una serie di attività ricreative o del tempo libero: cinema, teatri, ristoranti, piscine, palestre, anche l'accesso agli stadi, ai palazzetti dello sport, alle discoteche e pure l'igresso negli alberghi non dovrebbe più essere consentito, già dalla zona bianca, a tutti coloro che non sono in possesso del "super green pass". Chiamiamolo pure un "premio" ai vaccinati, ma se il decreto-legge del governo dovesse effettivamente attuare simili disposizioni già dall'area bianca, tale situazione avrebbe tutta l'aria di essere un "lockdown dei non vaccinati", con i no-vax che si vedrebbero limitati alla sola attività lavorativa ed alle cosiddette "situazioni di necessità".

Le nuove norme potrebbero entrare in vigore a partire dal ponte dell'Immacolata, in sostanza dal 6 dicembre prossimo, ma sul punto non vi è ancora chiarezza. Altra questione che sarebbe stata confermata è l'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico e i membri delle forze dell'ordine.