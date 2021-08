Comune per Comune, i positivi al coronavirus in provincia di Verona

Continua ad essere difficilmente prevedibile la diffusione del coronavirus in provincia di Verona. Domenica scorsa, 22 agosto, i veronesi positivi al virus conteggiati dall'Ulss 9 Scaligera erano 1.537. Ieri erano scesi a 1.464, ma oggi sono di nuovo risaliti toccando i 1.560. E, Verona a parte, sono i comuni con una popolazione numerosa a far registrare i maggiori aumenti nelle ultime 24 ore. A Legnago ci sono 16 cittadini positivi al virus in più rispetto a ieri. A Valeggio sul Mincio sono 12 in più e a San Bonifacio 11 in più. Meno consistenti le diminuzioni, che però hanno fatto crescere il numero dei comuni veronesi senza residenti positivi al coronavirus. Oggi, questi comuni sono otto: Cazzano di Tramigna, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Roverè Veronese, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno e Velo Veronese.

Tutti dati contenuti nel bollettino di questa mattina dell'Ulss 9 Scaligera. Un report che l'azienda socio-sanitaria fornisce alle amministrazioni comunale e che non segue il bollettino regionale perché non riporta «i casi con data di fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati», come spiegato dall'Ulss tra le note. Quindi i due aggiornamenti non sono paragonabili.

POSITIVI AL CORONAVIRUS - I DATI DEI COMUNI VERONESI AGGIORNATI AL 24 AGOSTO 2021

A Verona città, i positivi sono in calo, ma con 321 il capoluogo rimane il territorio scaligero con il maggior numero di contagiati. La densità di questi positivi è però bassa. A Verona ci sono infatti 1,24 positivi al virus ogni mille abitanti. È il comune di Erbè quello con la densità di positivi più alta della provincia. I casi sono infatti 13 e sono il 6,79 per mille della popolazione di Erbè.