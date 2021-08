In Veneto superati i 450mila contagiati dal coronavirus da inizio pandemia

In provincia di Verona sono stati superati gli 84mila negativizzati, ovvero coloro che hanno superato l'infezione da coronavirus. E sapendo che dall'inizio dell'emergenza, i contagiati veronesi sfiorano gli 89mila, restano poco meno di 5mila cittadini che sono attualmente positivi al virus o che purtroppo sono deceduti per Covid-19.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO - AGGIORNAMENTO DELLE 8 DEL 24 AGOSTO 2021

Dall'aggiornamento delle 8 di ieri, sono 95 i nuovi casi di positività al coronavirus scoperti in provincia di Verona. Il numero totale dei tamponi positivi è quindi salito a 88.859. I positivi di oggi nel Veronese sono 2.208 (-117 rispetto a ieri) mentre i negativizzati sono 84.011 (+212 rispetto a ieri). E non cambia il numero dei deceduti per Covid-19, fermo a 2.640. Scendono infine da 71 a 69 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali veronesi. Sono 20 all'ospedale di Borgo Roma, 8 a Borgo Trento (di cui 7 in terapia intensiva), 21 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 5 a Villafranca di Verona (di cui 2 in terapia intensiva) e 15 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva).

In tutta la regione, da inizio pandemia, il coronavirus ha superato i 450mila contagiati. I casi di positività accertati sono diventati 450.264 dopo i 470 scoperti nelle ultime 24 ore. I veneti attualmente positivi sono 12.438 (-401 da ieri), i negativizzati sono 426.158 (+869) ed i deceduti per Covid-19 sono 11.668 (+2 da ieri). Infine, negli ospedali del Veneto sono 218 i pazienti ricoverati per Covid-19 in area non critica (188 positivi e 30 negativizzati) e 55 quelli ricoverati in terapia intensiva (51 positivi e 4 negativizzati).