Covid-19 in Veneto, altri 331 tamponi positivi e pressione ospedaliera stabile

Secondo l'aggiornamento del 23 agosto, in provincia di Verona sono 2325 le persone ora affette dal coronavirus, mentre le aree non critiche hanno in cura 57 pazienti positivi e le terapie intensive 14

I negativizzati questa volta non ha superato i nuovi contagi in Veneto, che vede ne quindi salire il numero, mentre la pressione ospedaliera è rimasta stabile rispetto ai dati di domenica. Il presidente Luca Zaia, nel corso del suo punto stampa sulla situazione epidemiologica, ha specificato che le terapie intensive hanno in cura 349 pazienti oltre a quelli Covid e che l'incidenza dei test postivi sul totale di quelli effettuati, nelle ultime 24 ore è stata del 3,2%. L'aggiornamento del 23 agosto di Azienda Zero infatti annovera altri 331 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e nessun decesso.

Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati complessivamente 449794 casi di Covid-19, 12839 (+176) dei quali attualmente positivi e 425289 (+134) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11666.

In provincia di Verona sono venuti alla luce 50 nuovi casi per un totale di 88764, di cui: 2325 (+20) tuttora affetti dal coronavirus, 83799 (+30) negativizzati e 2640 deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 216 (-1) in area non critica, 186 delle quali ancora positive, e 52 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 4 ora negativizzate.

Considerando solo le strutture presenti nell'area scaligera, si contano 57 (-3) pazienti positivi in area non critica e 14 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 21 all'ospedale di Borgo Roma, 8 a Borgo Trento (di cui 7 in terapia intensiva), 19 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 5 a Villafranca di Verona (di cui 2 in terapia intensiva) e 18 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva).

Scarica il report del 23 agosto di Azienda Zero