Covid in Veneto: zero nuovi decessi ed attuali positivi in calo da ieri. A Verona crescono le terapie intensive

Non si registrano nuovi morti in tutto il Veneto, mentre si assiste ad un lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva sia a livello regionale che nella provincia di Verona

Sono 420 in più rispetto alle precedenti 24 ore i nuovi casi di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 in Veneto, dei quali 52 risultano assegnati alla provincia veronese. È quanto si apprende dal bollettino Covid di oggi, domenica 22 agosto 2021, curato come sempre da Azienda Zero.

Il numero di persone attualmente positive al coronavirus in Veneto è pari a 12.663, dunque in lieve calo rispetto alle 12.694 indicate ieri. Il dato è invece immutato per la provincia scaligera, dove i soggetti "attuali positivi" sono rimasti nel complesso fermi a quota 2.305. Stessa sorte anche per quel che riguarda il numero delle vittime totali da inizio pandemia, ovvero 11.666 in tutto il Veneto di cui 2.640 nella provincia di Verona, dati invariati rispetto al bollettino di ieri.

Report Covid Regione Veneto 22 agosto 2021 ore 8

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, troviamo quest'oggi a livello regionale 187 pazienti tuttora positivi al coronavirus e curati in area medica, ovvero 5 in meno rispetto a ieri, cui vanno a sommarsi altri 48 ricoverati nelle terapie intensive, in aumento rispetto a ieri con 3 nuovi pazienti gravi. Nel complesso, conteggiando sia i positivi che i negativizzati, negli ospedali veneti vi sono 217 pazienti in area medica e 52 nelle terapie intensive, mentre ieri erano rispettivamente 226 e 49.

Nella singola provincia di Verona troviamo complessivamente 74 pazienti tuttora positivi e curati negli ospedali della nostra provincia. Di questi sono 60 quelli in area medica, ovvero 1 in meno rispetto a ieri, mentre sono saliti a quota 14 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, vale a dire 3 in più rispetto alle precedenti 24 ore, tutti e 3 curati all'ospedale di Borgo Trento che conta così quest'oggi 7 pazienti Covid ricoverati in intensiva.