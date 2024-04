Traffico di droga dalla Valpolicella: 13 arresti e un ristorante sequestrato

È scattata nelle prime ore di lunedì mattina l'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Verona, i quali stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal tribunale scaligero, su richiesta della procura locale, per l’arresto di 13 persone, di nazionalità italiana e albanese, ritenute responsabili, a vario titolo, di essere i gestori di un vasto traffico di sostanze stupefacenti nei comuni della Valpolicella e nella provincia di Verona.

Nella circostanza, è stato disposto anche il sequestro preventivo di un noto ristorante, di proprietà di uno degli indagati, ritenuto il luogo di approvvigionamento e di distribuzione della droga.

L'attività ha preso il via nel 2022 in seguito al rinvenimento di alcune armi ed ha sinora permesso l’esecuzione di 5 arresti in flagranza di reato.