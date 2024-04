Tamponamento fatale in A22, un morto. Traffico in tilt in autostrada

Tragico incidente nella mattinata di lunedì lungo la Autostrada del Brennero.

Intorno alle ore 11, stando a quanto appurato, si sarebbe verificato un tamponamento tra un tir ed un furgone, che procedevano in direzione tra i caselli di Nogarole Rocca e Mantova Nord, dove in precedenza era verificato un altro incidente lungo la Brennero, che aveva creato rallentamenti.

Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con due mezzi e il personale del 118, con ambulanza ed automedica, ma per una delle persone coinvolte non c'è stato niente da fare: un'autista dell'est europeo ha infatti perso la vita, nonostante le cure del personale sanitario. I pompieri si sono occupati di liberare i conducenti rimasti intrappolati e di mettere in sicurezza i mezzi.

Sul luogo dell'incidente anche la polizia stradale della sezione di Verona Sud per i rilievi del caso.

Il traffico sulla A22 risulta bloccato dalle 10.15, inoltre è stato chiuso lo svincolo in entrata a Nogarole.