Covid, i numeri del contagio nei Comuni della provincia veronese: sei senza positivi, nel capoluogo in netto calo

Diminuisce in quasi tutti i territori comunali della provincia scaligera l'incidenza di positività

Sono nel complesso sei i Comuni veronesi che ad oggi, domenica 22 agosto, risultano essere privi di soggetti rilevati positivi al virus Sars-CoV-2 nell'ambito del rispetti territorio. Si tratta, nel dettaglio, dei Comuni di Erbè, Malcesine, Roverè Veronese, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno e Velo Veronese.

La presenza maggiore di persone attualmente positive al virus si riscontra come sempre nel capoluogo scaligero, con 336 soggetti positivi. Un dato, tuttavia, che risulta in netto calo rispetto a ieri, con ben 43 negativizzati che portano quindi a scendere ulteriormente l'incidenza di positività nella città di Verona, pari a 1,30 casi ogni mille abitanti su una popolazione totale di oltre 258 mila persone.

Il secondo Comune veronese per numero di positivi rilevati è quello di San Bonifacio, con 65 persone coinvolte, ma anche in questo caso sono 10 in meno rispetto a ieri e l'incidenza di positività è pari 3,03 casi ogni mille abitanti. Segue quindi Villafranca di Verona con 62 positivi su oltre 33 mila abitanti (incidenza a 1,86), quindi Bussolengo con 39 casi positivi su oltre 20 mila abitanti (incidenza a 1,89).

Un elemento significativo dei numeri di oggi appare il fatto che la larga maggioranza dei Comuni veronesi registra un miglioramento rispetto alle precedenti 24 ore, con casi positivi rilevati quasi sempre in diminuzione. Allo stesso tempo a calare pressoché dovunque è l'incidenza di positività calcolata ogni mille abitanti: il dato più alto lo si ritrova a Boschi Sant'Anna conn unn 5,88 riferito agli 8 abitanti positivi su una popolazione di 1.361 abitanti totali. Numeri dunque molto bassi che, in generale, trovano conferma anche negli altri Comuni dove l'incidenza resta sempre al di sotto dei 5 casi ogni mille abitanti (tranne ad Erbè dove è a 5,75). Di seguito riportiamo le tabelle con tutti i dati relativi ai soggetti positivi rilevati nei singoli Comuni della provincia veronese.