Nei comuni veronesi i positivi al coronavirus continuano a calare

Continua a cambiare in meglio il quadro sulla presenza del coronavirus in provincia di Verona. Nel bollettino regionale, il miglioramento è poco visibile, mentre nell'aggiornamento dell'Ulss 9 Scaligera è più evidente. Nella tabella che l'azienda socio-sanitaria ha inoltrato oggi, 23 agosto, ai comuni veronesi si contano 1.464 positivi al virus, mentre ieri erano 1.537. Sono pochi i territori comunali in cui il numero dei contagiati è salito. Nella maggior parte dei casi, il numero dei positivi è rimasto invariato, oppure è sceso. E in alcuni casi, la diminuzione è stata netta nel giro di 24 ore: a Verona ci sono 12 positivi in meno rispetto a ieri, a San Giovanni Lupatoto sono 9 in meno.

È bene però ricordare che il bollettino regionale e quello dell'Ulss non sono del tutto confrontabili, anche se forniscono numeri utili per seguire l'andamento del virus nel territorio. Nella tabella dell'Ulss 9 Scaligera «sono incluse tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire" - si legge nelle note - Sono inclusi i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo - Son infine incluse le persone "positive" senza data di fine sorveglianza perché ancora in attesa di indagine epidemiologica. Non sono riportati i casi con data di fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta».

POSITIVI AL CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA - I DATI DEI COMUNI DEL 23 AGOSTO 2021

I territori scaligeri senza cittadini positivi al coronavirus sono 6: Erbezzo, Malcesine, Roveredo di Guà, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Selva di Progno e Velo Veronese. Verona è sempre il comune con più positivi (324) che però rappresentano l'1,25 per mille degli oltre 250mila abitanti del capoluogo. Più alta, invece, la densità di cittadini positivi in comuni più piccoli, come Boschi Sant'Anna (5,88 positivi ogni mille abitanti) o Erbè (5,75 positivi ogni mille abitanti).