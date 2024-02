Manifestazioni pro Palestina, le cariche della polizia e il richiamo di Mattarella: «Con i ragazzi i manganelli sono un fallimento»

Ha decisamente lasciato il segno quanto avvenuto ieri, venerdì 23 febbraio, a Pisa durante un corteo per una manifestazione pro Palestina, che non sarebbe stata autorizzata, alla quale partecipavano diversi giovani, molti dei quali studenti e studentesse anche minorenni. Le immagini delle cariche, violente e all'apparenza non così comprensibilmente motivate dal contesto, hanno fatto il giro dell'Italia attraverso i quotidiani e i social: agenti che usano il manganello su manifestanti che sembrano del tutto indifesi ed indifese. Un episodio tutt'altro che esemplare, al quale sono seguite inevitabilmente numerose polemiche.

La vicenda, inoltre, ha persino fatto muovere la più alta carica dello Stato, con un richiamo rivolto direttamente al minsitro degli interni Matteo Piantedosi che, a quanto si apprende da una nota ufficiale del Quirinale, è stato raggiunto da una comunicazione del presidente Sergio Mattarella: «Il presidente della Repubblica - si legge nella nota diramata dal Quirinale - ha fatto presente al ministro dell’interno, trovandone condivisione, che l’autorevolezza delle forze dell’ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento», ha concluso il capo dello Stato.

Nella giornata di oggi, sabato 24 febbraio, anche la città di Verona aderisce alla Giornata Nazionale di Mobilitazione per il Cessate il Fuoco in Palestina e in Ucraina. Si tratta di un'iniziativa promossa da Europe For Peace, Rete Pace Disarmo e Assisi Pace Giusta che prevede una manifestazione alle ore 18 in Piazza Bra. Sempre nel capoluogo scaligero, un'altra manifestazione, questa volta promossa da Malve di Ucraina, è in programma anche nella giornata di domenica 25 febbraio, con ritrovo alle ore 15 in piazza Bra, per chiedere «pace, giustizia e libertà».