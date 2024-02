A due anni dall'aggressione russa dell'Ucraina, a Verona la manifestazione per chiedere «pace, giustizia e libertà»

L'associazione di promozione sociale Malve di Ucraina ha comunicato che domenica 25 febbraio 2024, alle ore 15, la comunità ucraina di Verona scenderà in piazza Bra per una «manifestazione in sostegno del nostro paese». L'invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza e l'appuntamento è previsto di fronte alla lapide commemorativa delle vittime dello sterminio nazifascista.

Malve di Ucraina, attraverso una nota, ha spiegato che nell'occasione saranno commemorate «due date importanti», ovvero i «dieci anni dall’inizio della guerra in Ucraina» e i «due anni di invasione dell’esercito russo su ampia scala». La nota dell'associazione quindi ricorda che «il conflitto ha provocato innumerevoli vittime fra civili e militari ucraini, i quali, nonostante tutta la sofferenza che implica la resistenza, scelgono di difendere la sovranità e la libertà del paese», così come «un'ondata di profughi senza precedenti è stata accolta in Europa».

In base a quanto si apprende, a livello nazionale lo slogan scelto per la manifestazione è "Vittoria per la pace", ciò perché, viene spiegato dai promotori, «solo la vittoria dell’Ucraina e la sconfitta della Federazione Russa potrà garantire la stabilità e la sicurezza in Europa nei decenni a venire». Per la manifestazione di Verona, organizzata da Malve di Verona aps con la partecipazione dell’associazione Liberi oltre le illusioni, invece, è stato scelto lo slogan "Verona insieme all’Ucraina: pace, giustizia e libertà". Gli organizzatori veronesi, in tal senso, spiegano di voler «sottolineare così il legame con la città di Verona, diventata seconda casa per molti ucraini della diaspora e un rifugio sicuro per numerosi profughi, e ribadire il desiderio comune di vita pacifica in una società democratica».

La manifestazione si propone dunque di essere «anche un’occasione di incontro fra la diaspora e la cittadinanza, di informazione e di ringraziamento per il sostegno ricevuto dagli ucraini in questi anni». Secondo quanto è stato annunciato, durante la manifestazione ci sarà anche un momento di preghiera comune, il canto di un coro di bambini e una performance di giovani attori ucraini. La locandina che annuncia l'appuntamento di domenica 25 febbraio è stata creata da ragazze ucraine profughe che studiano in Italia. La manifestazione si svolge con il patrocinio dell'Ambasciata d’Ucraina in Italia e del Consolato Generale d’Ucraina a Milano. Aderiscono inoltre all'iniziativa Più Europa Verona, il Partito Democratico di Verona, la Gioventù Federalista Europea Verona, Italia Viva Verona e i Radicali Italiani Verona.