Verona per il cessate il fuoco: «Stop alla follia criminale delle guerre»

Un doppio appello, uno in consiglio comunale e l'altro in piazza, per la pace e per il cessate il fuoco. Anche da Verona si alzeranno voci contro le guerre che stanno insanguinando l'Ucraina e il Medio Oriente.

L'iniziativa in consiglio comunale l'hanno presa i consiglieri del movimento Traguardi, i quali hanno depositato un ordine del giorno a favore della pace e del cessate il fuoco in Medio Oriente. Il documento impegna l’assemblea cittadina a sostenere ogni iniziativa volta a chiedere un immediato cessate il fuoco a Gaza per tutelare l'incolumità della popolazione civile e perseguire con pacifici la liberazione degli ostaggi israeliani, garantendo la fornitura di aiuti umanitari in linea con le richieste avanzate dalle Nazioni Unite e dalla Corte Internazionale di Giustizia. «Ci sono momenti in cui le divisioni in consiglio comunale possono e devono essere messe da parte - hanno sottolineato la consigliera Beatrice Verzè e in consiglieri Giacomo Cona e Pietro Trincanato - Le immagini che giungono continuamente da Israele e dalla striscia di Gaza raccontano un’escalation di violenze che lascerà segni indelebili nelle popolazioni di quei territori. Di fronte a ciò le istituzioni, a tutti i livelli, hanno l’obbligo di far sentire la propria voce».

L’iniziativa fa seguito a un’altra presa di posizione da parte del Comune di Verona, che a gennaio aveva aderito all'iniziativa dell'Anci in occasione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. In quell’occasione, in segno di solidarietà e sensibilizzazione, sulla facciata di Palazzo Barbieri, illuminata di blu, erano stati proiettati gli slogan "Stop alle bombe sui civili" e "Cessate il fuoco".

Inoltre, la città di Verona ha aderito alla Giornata Nazionale di Mobilitazione per il Cessate il Fuoco in Palestina e in Ucraina. L'iniziativa è promossa da Europe For Peace, Rete Pace Disarmo e Assisi Pace Giusta e si terrà sabato prossimo, 24 febbraio, con una manifestazione alle 17 in Piazza Bra.

I contenuti di questa giornata sono stati illustrati oggi, dall'assessore Jacopo Buffolo e dal Comitato Veronese per le Iniziative di Pace. Di fronte a Stati e Governi che sono tornati ad usare la guerra come strumento di regolazione dei conflitti internazionali, Il Comitato veronese per la pace ha chiesto a tutta la città di mobilitarsi per ribadire il no a tutte le guerre e il no al riarmo, «per costruire un mondo di pace, di sicurezza e di benessere per tutte e per tutti e per chiedere alle istituzioni italiane ed europee di scegliere la via della pace».