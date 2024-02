Il municipio di Verona illuminato di blu per dire «stop alle bombe sui civili»

«Sono i civili cittadini a subire gli effetti più devastanti nei conflitti armati. Bambini, donne e uomini che vengono brutalmente uccisi, famiglie che vengono spezzate, vite distrutte per sempre». Nel ribadire così la propria contrarietà a tutte le guerre, il Comune di Verona ha aderito all’iniziativa dell'Anci "Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo", che si è celebrata ieri, giovedì 1 febbraio. Lo ha fatto illuminando di blu Palazzo Barbieri e proiettandovi la scritta «Stop alle bombe sui civili», attribuendo così un alto valore simbolico alle parole.

Quest'anno, sottolinea una nota del Comune, la Giornata assume un significato particolare: «Dopo il tragico e gravissimo attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, e la reazione di Israele, ciò che è in corso a Gaza è al centro dell'attenzione della politica estera, dei media e dell’opinione pubblica del mondo intero, - evidenziano da Palazzo Barbieri - ma è solo uno dei tanti conflitti armati e di guerre attualmente in atto. Nell'ultimo anno si calcola siano state oltre 33 mila le vittime civili coinvolte nella trentina di guerre in corso nel mondo, un numero di vittime mai così elevato dopo il 2010, fortemente condizionato dal protrarsi del conflitto russo-ucraino e dalla recrudescenza del conflitto israelo-palestinese».

L'iniziativa si propone dunque di sensibilizzare sul dramma che decine di migliaia di persone hanno vissuto e stanno vivendo, bambini e bambine, donne e anziani che hanno perso la vita o la propria integrità fisica o quella dei loro cari. Nella serata di giovedì è quindi comparsa su Palazzo Barbieri, illuminato di blu, la scritta «Stop alle bombe sui civili», quali gesti simbolici per ricordare le esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre passate e riflettere sull’impatto dei conflitti odierni sui civili di tutto il mondo, di cui la guerra in medio Oriente e in Ucraina ci offrono solo gli ennesimi drammatici esempi.

«Il Comune crede nella pace, - ha affermato l’assessore alla memoria storica Jacopo Buffolo - come via per la risoluzione dei conflitti, a partire dal "Cessate il fuoco" per difendere il diritto universale alla pace e alla vita di ogni popolo, nel rispetto del diritto alla difesa, che non può però alimentare la guerra ai danni di civili innocenti». L’adesione alle celebrazioni è stata promossa dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra in collaborazione con Anci.