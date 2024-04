Il 25 aprile al Parco della Provianda tra convivialità, cultura ed impegno sociale

Il primo pomeriggio del tanto atteso "È Festa d'Aprile" ha visto giovedì il suo via nel suggestivo scenario del parco della Provianda, dopo lo svolgimento delle commemorazioni comunali. Una giornata all'insegna della convivialità, della cultura e dell'impegno sociale, che ha visto la partecipazione numerosa della cittadinanza e delle istituzioni.

Tra le varie attività proposte durante la giornata, i partecipanti hanno potuto godere di momenti di condivisione e relax, con il tradizionale pranzo collettivo seguito da tante attività pomeridiane. Dal concerto pomeridiano di Tasmania, che ha contribuito all'atmosfera con la sua musica coinvolgente, alle sessioni di acroyoga, a un'area dedicata ai più piccoli per le famiglie, offrendo così un ambiente adatto a tutti. Inoltre, la presenza degli stand delle numerose realtà cittadine aderenti al festival ha dato la possibilità di entrare in contatto con numerose modalità e volti di fare Resistenza, tutte collegate dall'impegno politico e sociale, spiegano gli organizzatori.

Ma "È Festa d'Aprile" non è stato solo intrattenimento: durante il pomeriggio sono state affrontate tematiche di grande rilevanza storica e sociale. L'incontro dedicato alla storia contemporanea di Verona da parte dell'Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea, con la presentazione del volume di Maurizio Zangarini "Verona Contemporanea - 1866-2020", ha offerto un'occasione per riflettere sul passato e sulle radici della nostra comunità. Inoltre, l'inaugurazione dell'opera "Eccidio Ca’ Morelli" di Idilio Galeotti e il talk "La patria degli uomini liberi - Essere Antifascisti nel XXI secolo" hanno permesso di approfondire il significato dell'antifascismo nel contesto attuale.

La partecipazione attiva e il dialogo aperto hanno caratterizzato l'intera giornata, confermando l'importanza della rassegna come momento di incontro e riflessione per la comunità veronese.

«Stiamo dimostrando che riappropriarsi collettivamente di luoghi pubblici è possibile - ha dichiarato Laura Bergamin, coordinatrice di UDU Verona - Valorizzando il parco della Provianda, che ci troveremo a vivere in questa settimana, facciamo vivere spazi pubblici, da rendere conosciuti e partecipati dalla comunità». Su questo ha continuato Zoe Zevio, della Rete degli Studenti Medi di Verona: «Vogliamo creare uno spirito collettivo tenuto insieme da valori antifascisti che possano rappresentare un collante tra persone, associazioni e realtà. Che possano diventare azione e modalità di formazione quotidiana».

«L'ampia partecipazione ad "È festa d'aprile" ha reso evidente come esista un'attivazione intergenerazionale da parte della cittadinanza, se si costruiscono occasioni di incontro e cura del territorio - ha concluso Sofia Modenese, presidente di Arci Yanez -. Siamo sinceramente soddisfatti di questa prima giornata».

La serata è stata poi chiusa dalle performance musicali di Poll Moll e dei Codeina Shemale.

"È Festa d'Aprile" proseguirà nei prossimi giorni con un ricco programma di eventi e iniziative che continueranno a celebrare i valori della Resistenza e a promuovere la cultura dell'antifascismo.

IL PROGRAMMA DEL 26 APRILE - Alle ore 18.30 il dibattito: "C’è Ancora Domani? L'Europa di tutt3" con Chiara Perera del Collettivo Pluriversi, Dalla Parte Giusta della Storia, Giuseppe Lipari, dottorando in Scienze Politiche e Sociologia presso la Scuola Normale Superiore di Firenze e Camilla Velotta, della Rete degli Studenti Medi.

Modererà il dibattito Giulia Lora, di UDU Verona A seguire chiusura musicale della serata con i Problemidifase (post-pop) e Orlvndo (pop italiano).