Hellas Verona-Salernitana: i convocati di Baroni

Mister Marco Baroni ha convocato 27 calciatori per Hellas Verona-Salernitana, match valido per la 18a giornata della Serie A TIM 2023/24, in programma sabato 30 dicembre alle ore 18.00, allo stadio "Bentegodi". Il tecnico gialloblù ritrova Faraoni e Serdar, guariti dai rispettivi infortuni, ma perde nuovamente Duda per squalifica.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Montipò, Amione, Doig, Faraoni, Hien, Lazovic, Henry, Djuric, Cruz, Kallon, Hongla, Saponara, Berardi, Magnani, Terracciano, Serdar, Ngonge, Dawidowicz, Suslov, Cabal, Perilli, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Mboula, Folorunsho, Bonazzoli.