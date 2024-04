Lazio-Hellas Verona: le probabili formazioni

Questa sera alle 20.45 si disputa il 54esimo incontro tra Lazio e Verona in Serie A: 20 le vittorie per i biancocelesti, 14 quelle per i gialloblù. Completano il bilancio 20 pareggi. L'ultimo successo della squadra veneta in Serie A contro la Lazio allo stadio 'Olimpico' risale alla stagione 2020/21 (1-2).

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Isaksen, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All.: Tudor.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Serdar, Duda; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All.: Baroni