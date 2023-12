Hellas Verona-Cagliari: 2-0 e ritorno al successo dopo quasi quattro mesi

L'Hellas Verona batte 2-0 il Cagliari e conquista tre punti preziosi per la lotta salvezza. La squadra di Baroni torna al successo dopo quasi quattro mesi. L'ultimo successo gialloblù il 26 agosto contro la Roma (2-1).

In cronaca.

Al 4′ Saponara viene murato da Dossena a pochi metri da Scuffet. Dal corner Ngonge alza la mira. Dopo tre minuti azione del Cagliari: Nandez prova il tiro e la palla scheggia il palo lontano. Poco dopo Pavoletti imbuca per l'uruguaiano, ma il tiro è forte ma impreciso. Al minuto 11' Prato ci prova dalla lunga distanza, ma la palla si stampa sul palo dopo il prolungamento del portiere gialloblù. Al 15' ripartenza rossoblù: Nandez prova il pallonetto ma la sfera esce larga. Tre minuti dopo Ngonge spreca tutto in ripartenza e non riesce a servire Henry. Al 26' occasione per il Cagliari: Dossena non riesce a mettere da due passi. Al 28' miracoloso Scuffet, che toglie la palla dall'angolino sulla conclusione di Suslov. Al 37' gol annullato al Cagliari: Goldaniga mette dentro di testa, ma in posizione di fuorigioco. Non succede più nulla e il primo tempo termina 0-0.

Inizia la ripresa e dopo tre minuti Djuric solo davanti a Scuffet non trova il tempo per concludere dopo lo stop sbagliato. Al 6' viene espulso Makoumbou per doppio giallo. Al minuto 8' vantaggio del Verona: Ngonge prolunga la palla verso l'angolino tagliando fuori il portiere rossoblù. Al 16' Duda calcia una punizione a giro verso il secondo palo, ma la palla gira larga. A tre minuti dal novantesimo occasione per i padroni di casa: Djuric sfiora il raddoppio, ma Scuffet prolunga in angolo la testata dell'attaccante di Baroni. Al 43' ancora l'estremo ospite decisivo sulla giocata di Mboula. Al 45' Djuric sigla la rete del raddoppio con un tiro che si infila all'angolino.

Dopo cinque minuti di recupero termina la gara con la vittoria della squadra di Baroni per 2-0.