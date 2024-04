Legnago Salus: Zanetti prolunga con il club

Luca Zanetti ha raggiunto un accordo per il prolungamento contrattuale con il Legnago Salus fino al 30 giugno 2026.

Il classe 2002 è cresciuto nel Settore Giovanile biancazzurro: capitano degli Allievi ha poi vinto un campionato Juniores. Nella stagione 2019-’20 si è affermato in Prima Squadra, dove ha ottenuto la promozione in Serie C. Nella seconda annata di Lega Pro ha collezionato 19 presenze.

Tra i protagonisti del campionato di Serie D vinto un anno fa, in questa stagione ha saputo trovare il suo spazio nelle rotazioni di mister Massimo Donati, nonostante sia stato penalizzato da qualche infortunio. La società biancazzurra crede nei giovani e questo nuovo contratto lo ha dimostrato chiaramente.