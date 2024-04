Lazio-Hellas Verona: i convocati di Baroni

Mister Marco Baroni ha convocato 25 calciatori per Lazio-Hellas Verona, match valido per la 34a giornata di Serie A TIM 2023/24, in programma domani, sabato 27 aprile alle ore 20.45, allo stadio 'Olimpico' di Roma. Assente Cruz, che non ha recuperato.

L'elenco completo.

Portieri: Montipò, Chiesa, Perilli.

Difensori: Centonze, Magnani, Dawidowicz, Duda, Coppola

Centrocampisti: Belahyane, Lazovic, Mitrovic, Vinagre, Dani Silva, Serdar, Patanè, Suslov, Charlys, Tchatchoua, Folorunsho.

Attaccanti: Tavsan, Henry, Swiderski, Noslin, Cabal, Bonazzoli.