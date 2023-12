Hellas Verona-Cagliari: i convocati di Baroni

Mister Marco Baroni ha convocato 26 calciatori per Hellas Verona-Cagliari, match valido per la 17a giornata della Serie A TIM 2023/24, in programma sabato 23 dicembre alle ore 18.00, allo stadio "Bentegodi". Il tecnico gialloblù ritrova Duda, dopo lo stop per squalifica, ma perde Serdar, che ha avuto un piccolo problema, un pestone in allenamento. Anche Faraoni non è ancora recuperato e forse tornerà in campo settimana prossima.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Montipò, Amione, Doig, Hien, Lazovic, Henry, Djuric, Cruz, Kallon, Hongla, Saponara, Berardi, Magnani, Terracciano, Ngonge, Dawidowicz, Suslov, Cabal, Duda, Perilli, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Mboula, Folorunsho, Bonazzoli.