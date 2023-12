Fiorentina-Hellas Verona: i convocati di Baroni

Squadra in casa

Mister Marco Baroni ha convocato 25 calciatori per Fiorentina-Hellas Verona, match valido per la 16a giornata della Serie A TIM 2023/24, in programma domenica 17 dicembre alle ore 15.00, allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Il tecnico gialloblù deve fare a meno di Duda, fermato dal Giudice Sportivo.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Montipò, Amione, Doig, Hien, Lazovic, Henry, Djuric, Cruz, Kallon, Hongla, Saponara, Berardi, Magnani, Terracciano, Serdar, Ngonge, Dawidowicz, Suslov, Cabal, Perilli, Tchatchoua, Coppola, Mboula, Folorunsho, Bonazzoli.