Terzo pareggio in rimonta per l'Hellas. «La squadra ora ci crede e non molla»

Sembra che qualcosa sia cambiato nell'Hellas Verona di Marco Baroni. L'allenatore gialloblù lo ha rimarcato ieri, 9 dicembre, dopo il terzo risultato utile consecutivo ottenuto dalla squadra in rimonta. «C'è uno spirito di squadra nuovo, diverso, la squadra ora ci crede e non molla - ha detto Baroni - Lo spirito Hellas mi piace molto. Anche oggi il pubblico ci ha sostenuto molto, lo stadio era pieno, è stato bellissimo».

Per l'Hellas, quello di ieri, è stato il terzo pareggio consecutivo. Un risultato comunque positivo perché ottenuto contro una squadra forte come la Lazio e giocando in 10 nell'ultimo quarto d'ora. «Giocavamo contro una squadra molto forte, soprattutto in attacco, che ha messo i suoi migliori giocatori in campo - ha aggiunto Baroni - Sono contento per la squadra, nonostante sia un pareggio, è un punto importante contro una squadra forte. I ragazzi hanno mostrato il loro carattere, oltre al gioco. Dobbiamo migliorare, soprattutto nella manovra, ma continueremo a lavorare per farlo. Nel frattempo abbiamo recuperato a pieno Henry, che ha segnato anche oggi e questo lo aiuta a trovare l'energia che gli serviva, per un attaccante è importante. In settimana torneranno anche Dawidowicz e Hien, mentre Magnani oggi è riuscito a giocare gli ultimi minuti. La fiducia c'è sempre stata, ma ora è ancora maggiore: dobbiamo continuare a credere in noi stessi e crescere ancora di più».