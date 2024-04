Lazio-Hellas Verona: l'ex Zaccagni decide la sfida di Roma (1-0)

La Lazio batte l'Hellas Verona 1-0 grazie alla rete decisiva dell'ex Zaccagni, al suo ritorno in campo dopo un mese. La squadra di baroni tiene bene nel primo tempo, ma poi sparisce nella ripresa. Prima frazione di gioco a buoni ritmi, molto equilibrata, ma con poche occasioni da rete allo stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa vanno vicini al gol con Isaksen, Montipò salva con il piede, mentre gli ospiti creano una grande occasione, ma Swiderski calcio a lato a porta vuota dopo un'uscita a vuoto di Mandas.

Nella ripresa la Lazio gioca meglio e sfiora il gol quattro volte: al 3' tiro potente di Felipe Anderson e palla che si stampa sulla traversa; al 18' pallonetto di Luis Alberto e palla fuori di poco; al 21' Pedro a tu per tu con Montipò mette sul fondo; al 24' Castellanos prova il sinistro di prima intenzione, l'estremo difensore del Verona si oppone bene. Rete biancoceleste che arriva al 27': Suslov perde palla, Zaccagni scambia con Luis Alberto e poi fredda Montipo sul primo palo. La squadra di Baroni prova a reagire con Coppola che devia con il corpo una punizione battuta da Suslov, Mandas respinge d'istinto. A cinque minuti dal novantesimo la Lazio sfiora il gol del 2-0: Pedro batte una punizione a sopresa, Montipò guarda la palla sbattere sul palo. Non succede più nulla e finisce 1-0 per i biancocelesti che nella ripresa creano, sprecano e poi trovano il gol decisivo con l'ex Zaccagni, entrato dalla panchina dopo un mese d'assenza per infortunio. Sconfitta pesante in chiave salvezza per il Verona che, però, rimane ancora in corsa.

IL TABELLINO

LAZIO-HELLAS VERONA 1-0

Reti: 27' st. Zaccagni

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale ( 15' st.' Pedro); Felipe Anderson (41' st. Vecino), Guendouzi, Kamada, Marusic; Isaksen (15' st. Zaccagni), Luis Alberto (31' st. Hysaj); Castellanos (41' st. Immobile). A disposizione: Sepe, Renzetti, Pellegrini, Gonzalez, Lazzari, Cataldi, Rovella. Allenatore: Igor Tudor

HELLAS VERONA (4-4-2): Montipò; Tchatchoua (33' st. Centonze), Magnani, Coppola, Cabal; Mitrovic (15' st. Suslov), Serdar, Folorunsho (41' st. Henry), Lazovic (33' st. Bonazzoli); Noslin, Swiderski (15' st. Duda). A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Vinagre, Dani Silva, Dawidowicz, Patane, Charlys. Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Davide Massa (Sez. AIA di Imperia)

Assistenti: Alessandro Costanzo (Sez. AIA di Orvieto), Matteo Passeri (Sez. AIA di Gubbio)

NOTE. Ammoniti: 38' pt. Romagnoli, 5' st. Casale, 25' st. Luis Alberto, 25' st. Duda, 29' st. Cabal, 41' st. Coppola, 49' st. Zaccagni