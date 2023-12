Henry decisivo anche contro la Lazio: «Mi sembra di vivere un sogno»

È stato l'attaccante decisivo nella sfida di ieri, 9 dicembre, tra Hellas Verona e Lazio. Come lo era stato nella partita precedente contro l'Udinese. Thomas Henry ha segnato due reti nelle ultime due gare dell'Hellas. Due gol che hanno permesso ai gialloblù di evitare le sconfitte e di portare a casa due punti.

Ieri, dopo la partita contro i biancocelesti, ha commentato così: «Abbiamo dimostrato di essere uniti e lo abbiamo fatto in una bellissima cornice. Dobbiamo essere più efficaci nell'andare in gol, ma il carattere mostrato in queste ultime settimane è davvero importante. Stiamo lavorando duro e lo facciamo anche dal punto di vista dell'unità di squadra, della mentalità. Non molliamo mai, dobbiamo continuare così fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo. Dopo aver vissuto dieci mesi complicati, adesso mi sembra di vivere un sogno. Ora è tutto finito e l'infortunio è passato: per me è stata un'esperienza importante, e personalmente adesso mi sento più forte. Ed è stato bellissimo vedere e sentire il supporto del pubblico. Spero di continuare a vedere questa cornice per tutto il resto della stagione».