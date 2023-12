DIRETTA Udinese - Hellas Verona 2-1 | I gialloblù riaprono la partita con il rigore di Djuric

Al 'Bluenergy Stadium' si gioca Udinese-Hellas Verona, 14a giornata della Serie A TIM 2023/24.

Il tabellino LIVE

UDINESE-HELLAS VERONA 2-1

Reti: 16' Kabasele, 30' Lucca, 36' Djuric

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Partiti! Il primo pallone è dell'Hellas.

5'. Dopo uno scontro precedente con Amione, Success si accascia a terra e chiede il cambio per un problema dietro la coscia. Staff medico in campo.

6'. Nel frattempo ammonito Djuric per proteste.

7'. Fuori l'infortunato Success e dentro Lucca al suo posto.

12'. Il tiro-cross di Payero viene murato da Coppola, e sul calcio d'angolo seguente Kabasele incorna senza trovare la porta.

13'. Folorunsho ha la peggio in un contrasto con Ferreira, ed esce zoppicando dopo l'intervento dei medici.

14'. Rientra subito in campo il centrocampista gialloblù, per il momento in grado di proseguire la gara.

16'. Vantaggio Udinese. Sull'assist da fermo di Samardzic, Kabasele sbuca da solo sul secondo palo e insacca al volo da due passi.

20'. Su un'altra imbucata dei padroni di casa, Montipò esce con coraggio e allontana senza complimenti.

21'. Tchatchoua accelera sulla destra, cercando Djuric sul fronte opposto, ma Ferreira è attento e si rifugia in corner. Il successivo colpo di testa di Coppola si spegne di poco alto sopra la traversa.

24'. Il sinistro secco di Suslov finisce dritto in curva.

30'. Raddoppio bianconero. Dopo il recupero difensivo di Perez, Pereyra mette un pallone insidioso a centro area, che viene ben finalizzato in inserimento da Lucca.

35'. Rigore solare per l'Hellas: sul tiro di Ngonge, fallo di mano netto di Kabasele. Djuric già pronto sul dischetto.

36'. Accorcia l'Hellas! Djuric trova l'angolino e batte Silvestri dagli undici metri.

39'. Botta di entusiasmo per il Verona, che dopo il gol realizzato si lancia in un vero assedio nell'area avversaria.

40'. Lucca resta dolorante a terra dopo un pestone fortuito di Suslov. Nessun problema comunque per l'attaccante di casa, che rientra in gioco.

43'. La conclusione al volo di Djuric dal limite dell'area viene sporcata da Ebosele, arrivando agilmente tra le braccia di Silvestri.

44'. Ammonito Zemura per un "tamponamento" irregolare su Ngonge.

46'. Payero troppo ruvido nella scivolata su Terracciano: cartellino giallo anche per lui.

49'. L'ambizioso tentativo di Suslov dalla lunga distanza finisce sul fondo.

49'. Amione abbatte Ebosele in posizione laterale per evitare un suo pericoloso inserimento in area. Ammonizione inevitabile per l'argentino.

50'. Il sinistro di Samardzic viene respinto in qualche modo da Montipò. Si chiude così il primo tempo, con l'Udinese in vantaggio di un gol.

SECONDO TEMPO -

Le formazioni ufficiali

UDINESE: Silvestri, Ferreira, Kabasele, Perez, Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura, Pereyra, Success (dal 6' Lucca)

A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Guessand, Zarraga, Quina, Kamara, Ake, Tikvic, Ehizibue, Camara, Thauvin, Kristensen

Allenatore: Gabriele Cioffi

HELLAS VERONA: Montipò, Tchatchoua, Coppola, Amione, Terracciano, Duda, Folorunsho, Suslov, Ngonge, Lazovic, Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Doig, Faraoni, Henry, Cruz, Kallon, Hongla, Serdar, Cabal, Charlys, Calabrese, Mboula, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Fabio Maresca (sez. AIA di Napoli)

Assistenti: Domenico Palermo (sez. AIA di Bari), Gamal Mokhtar (sez. AIA di Lecco)

NOTE. Ammoniti: 6' Djuric, 43' Zemura, 45'+1' Payero, 45'+4' Amione