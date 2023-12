Hellas Verona: la ripresa degli allenamenti, la squalifica di Duda e due giocatori pronti al rientro

Dopo il buon pareggio rimediato in rimonta contro la Lazio, l'Hellas Verona è pronto a tornare al lavoro in vista della difficile trasferta di Firenze, in programma domenica 17 dicembre alle ore 15.00. La squadra di Baroni, che non vince da più di cento giorni, inizierà domani la preparazione. Ricordiamo che dopo la sfida sul campo dei viola, la compagine veneta, chiuderà il 2023 con il doppio impegno casalingo contro Cagliari e Salernitana.

LA SQUALIFICA DI DUDA

Nel match contro i biancocelesti è stato espulso per doppia ammonizione il centrocampista Ondrej Duda e domenica non sarà quindi a disposizione del tecnico gialloblù per la gara con la Fiorentina. Lo slovacco resterà anche in diffida contro il Cagliari.

DUE RIENTRI

Marco Baroni dovrebbe ritrovare Isak Hien e Pawel Dawidowicz per la gara di Firenze. Lo svedese era stato convocato per la sfida con i biancocelesti, ma poi si era accomodato in tribuna. Il polacco, fermo da inizio novembre per una lesione muscolare, sembra ormai pronto al rientro.