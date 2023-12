Hellas Verona-Salernitana: uno squalificato per parte

Dopo lo stop contro la Fiorentina, Ondrej Duda, centrocampista dell'Hellas Verona, dovrà saltare anche la sfida salvezza contro la Salernitana, in programma sabato 30 dicembre alle ore 18.00 allo stadio Bentegodi. Il Giudice Sportivo lo ha fermato nuovamente dopo l'ammonizione subita per comportamento scorretto nei confronti di un avversario nella gara con il Cagliari. Per il centrocampista, già in diffida, è scattato il quinto cartellino giallo e di conseguenza lo stop per un incontro.

Anche la Salernitana avrà uno squalificato: il terzo portiere Vincenzo Fiorillo, che al 49° del secondo tempo di Salernitana-Milan, a giuoco fermo, si è alzato dalla panchina e ha spinto con foga, all'altezza del petto, un calciatore della squadra avversaria che tentava di recuperare il pallone.