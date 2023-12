Hellas Verona: buone notizie per Baroni

L'Hellas Verona è pronto a tornare in campo, dopo aver battuto il Cagliari, per un'altra sfida salvezza contro la Salernitana.

La squadra di Baroni, nel match in programma sabato alle ore 18.00 allo stadio Bentegodi, cercherà di conquistare altri punti pesanti. Secondo le ultime notizie, in vista della sfida con i campani, il tecnico gialloblù dobrebbe recuperare due pedine importanti come Faraoni e di Sendar, entrambi guariti dai rispettivi infortuni. Sicuramente una bella notizia, anche se mister Baroni, dovrà fare a meno in mediana dello squalificato Duda, fermato dal Giudice Sportivo per un turno.