Hellas Verona-Salernitana: arbitrerà Maurizio Mariani

Squadra in casa Hellas Verona

Il match Hellas Verona-Salernitana, valido per la 18a giornata della Serie A TIM 2023/24, in programma sabato 30 dicembre alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi', sarà arbitrato da Maurizio Mariani di Aprilia.

Il direttore di gara, nato a Roma il 25 febbraio 1982, ha debuttato in serie A il 6 gennaio 2013 in Chievo-Atalanta 1-0. Con l'Hellas ha 18 precedenti (11 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte), mentre con i granata solo 4 (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). E' arbitro internazionale dal 2019 e in stagione ha già diretto sei gare di Serie A, due di Serie B, due di Champions League, una di Europa League e una del massimo campionato arabo.

Per il match in programma sabato il direttore di gara di Aprilia avrà l'assistenza di Valerio Colarossi di Roma 2 e Francesca Di Monte di Chieti. Il quarto uomo sarà Alberto Santoro di Messina, mentre al VAR e all'AVAR ci saranno Valerio Marini di Roma 1 ed Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.