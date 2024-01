Hellas Verona: ceduto Hongla, manca poco ad altre partenze

L'Hellas Verona FC ha ceduto a Granada Club de Fútbol, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista camerunense Martin Hongla. E' la quarta partenza per il club veronese in questo mercato invernale dopo quelle di Hien, Terracciano e Kallon.

Anche Davide Faraoni sembrerebbe pronto ai saluti. Il terzino dovrebbe aver raggiunto un accordo con la Fiorentina per il prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda Doig, il Marsiglia è sempre fortemente interessato, ma non ha ancora raggiunto gli accordi con il Verona. Sul calciatore gialloblù ci sono anche Sassuolo e Torino.

Su Ngonge, invece, ci sono alcuni club italiani (Fiorentina, Napoli e Milan) ed esteri (Aston Villa). Il Verona potrebbe cedere il giocatore partendo da una cifra non inferiore ai 10/12 mln di euro.