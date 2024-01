Calciomercato Hellas Verona: direzione Spagna per Hongla. Tutte le possibili entrate

Dopo i saluti di Hien e Terracciano, anche Hongla è pronto a salutare l'Hellas Verona. Il centrocampista camerunense è ad un passo dal Granada e ritornerebbe così a vestire la maglia della sua prima squadra in Europa. Nelle prossime ore il calciatore dovrebbe sostenere le visite mediche con il club spagnolo.

Dopo la buona gara con l'Inter, invece, la società gialloblù, pare aver bloccato la cessione in prestito con opzione del difensore Diego Coppola sempre al Granada.

Per quanto riguarda il mercato in entrata oltre alla trattativa per Kurtulus, l'Hellas potrebbe essere vicino a Ridvan Yilmaz, esterno classe 2001 dei Glasgow Rangers. Diverso il discorso che riguarderebbe Elayis Tavsan del NEC. L'ala destra olandese potrebbe arrivare a giugno, ma il Verona starebbe provando ad anticipare i tempi per portarlo già a gennaio in gialloblù, qualora dovesse partire Ngonge.