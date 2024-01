Hellas Verona: Terracciano saluta, Ngonge quasi

L'Hellas Verona FC ha ceduto al Milan, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Terracciano. Il difensore ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028. L’operazione costerà al Milan 4 milioni di base fissa più 1 milione di bonus, mentre il Verona si è riservato il 10% sulla futura rivendita.

Il classe 2003 è cresciuto nel Settore Giovanile dell'Hellas Verona e ha debuttato in Serie A con la Prima Squadra il 20 marzo 2022. Da quel momento in campionato ha collezionato 39 presenze, di cui 18 nella stagione in corso.

Il messaggio di saluto e ringraziamento del difensore: "Grazie mille Verona, sarai sempre nel mio cuore".

Anche Ngonge potrebbe partire a breve, destinazione Milan o Fiorentina. Durante la trattativa per il trasferimento di Filippo Terraccian, i rossoneri hanno chiesto informazioni per Cyril Ngonge. La valutazione del Verona è di 10-12 milioni più bonus. Atteso, però, anche un nuovo contatto con la Fiorentina che si era fermata a 8 milioni. L'attaccante belga classe 2000 potrebbe salutare a breve la squadra di Baroni.