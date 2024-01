Inter-Hellas Verona: i convocati di Baroni

Squadra in casa

Squadra in casa Hellas Verona

Mister Marco Baroni ha convocato 25 calciatori per Inter-Hellas Verona, match valido per la 19a giornata della Serie A TIM 2023/24, in programma domani, sabato 6 gennaio alle ore 12.30, allo stadio 'Meazza' di Milano. Si rivede Duda dopo il turno di squalifica.

Elenco completo dei convocati:

Montipò, Amione, Doig, Faraoni, Lazovic, Henry, Djuric, Cruz, Kallon, Hongla, Berardi, Magnani, Terracciano, Serdar, Ngonge, Suslov, Cabal, Duda, Perilli, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Mboula, Folorunsho, Bonazzoli.