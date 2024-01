Hellas Verona: il calciomercato entra nel vivo

Il calciomercato entra nel vivo e l'Hellas Verona saluta il difensore Isak Hien, ceduto a titolo definitivo all'Atalanta Bergamasca Calcio.

Il saluto dello svedese sui social: "Ciao Verona, ciao veronesi. È stato un anno e mezzo incredibile, che mi ha permesso di imparare ad amare questa città e di capire quanto la sua gente viva per l’Hellas. Un anno e mezzo di lotta, vittorie e sconfitte, con un campionato concluso nel modo più bello. Vi auguro il meglio per il futuro, grazie per avermi fatto sentire a casa. Isak".

Per quanto riguarda il resto dei movimenti nel pomeriggio si è tenuto l'incontro tra i dirigenti del Milan e gli agenti di Filippo Terracciano. Secondo tuttomercatoweb manca solo l'ok da parte del club gialloblù. L'esterno potrebbe passare in rossonero sulla base di 5 mln di euro più bonus.

Anche Martin Hongla sembra prossimo al trasferimento. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il centrocampista classe 1998 è prossimo al passaggio al Granada in Spagna.

Intanto al Pisa piace Thomas Henry, attaccante classe '94, ma il giocatore non vuole scendere di categoria e anche i gialloblù non vogliono cederlo.

Sportitalia riferisce che il club scaligero valuta anche le proposte per altri due suoi giocatori, lo scozzese Josh Doig cercato dal Torino e da alcuni club esteri, e l'attaccante Cyril Ngonge che piace parecchio alla Fiorentina. Nel caso in cui l'operazione Doig-Torino dovesse concretizzarsi, il Verona potrebbe pensare a Ridvan Yilmaz, esterno mancino classe 2001 dei Glasgow Rangers.