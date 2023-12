Hellas Verona: mercato complicato

Il mercato dell'Hellas Verona è da considerarsi momentaneamente in stand by anche perchè Setti potrebbe vendere la società a breve o iniziare una trattativa, che bloccherebbe anche il lavoro di Sogliano. Mister Baroni, a cui manca ancora un terzino sinistro, ha chiesto al suo direttore sportivo di piazzare gli esuberi, ovvero Hrustic, Gunter e Kallon, che potrebbero portare qualche ricavo alla società.

A proposito di difesa piace molto Emanuele Valeri della Cremonese, ma il classe '98 sembrerebbe ad un passo dalla Lazio, ma non è da escludere un approdato in gialloblù in prestito a gennaio per poi approdare in biancoceleste nella prossima stagione.

Anche le voci sulla possibile partenza di Faraoni direzione Napoli si fanno insistenti. L'esterno del Verona, a quanto pare, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento. Demme potrebbe essere utilizzato come contropartita, ma non sarà facile raggiungere l’accordo sull’ingaggio che è molto alto..

In attacco l'indiziato principale a lasciare i gialloblù sembrerebbe Federico Bonazzoli, che potrebbe far ritorno a Salerno prima della fine del prestito. Tutto questo anche grazie all'insediamento di Walter Sabatini sulla poltrona di direttore sportivo della società campana. Diverso il discorso di Ngonge perchè il club gialloblù non vorrebbe venderlo, ma se dovesse arrivare una proposta molto vantaggiosa, potrbbe essere proprio il classe 2000 a chiedere di partire.

Anche l'estremo difensore Lorenzo Montipò potrebbe lasciare presto l'Hellas Verona. Il suo contratto scade il 30 giugno 2025 e questo potrebbe spingere la società a cedere il giocatore prima del tempo per portare ulteriori ricavi. Rayo Vallecano e il Betis Siviglia sembrerebbero le squadre più interessate al portiere gialloblù, che potrebbe essere sostituito da Milinkovic-Savic.