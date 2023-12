Hellas Verona-Salernitana: 0-1 e sconfitta pesante per la squadra di Baroni

L'Hellas Verona cade in casa 0-1 nello scontro salvezza contro la Salernitana. Decide il pesantissimo gol partita realizzato da Tchaouna dopo tre minuti della ripresa. Sconfitta pesante per la squadra di Baroni, che nel primo tempo fatica ad entrare in partita e nella ripresa, dopo il gol subito, non riesce a rimettere in piedi la gara. Sicuramente una brutta prestazione dei ragazzi gialloblù dopo la vittoria contro il Cagliari. La squadra di Inzaghi non ruba nulla e vince meritatamente, soprattutto dopo un buon primo tempo.

In cronaca. Al 12' Candreva prova la punizione diretta in porta, Tchatchoua allontana. Un minuto dopo Mazzocchi prova la conclusione dalla distanza, palla di poco a lato. Al 18' colpo di testa di Dawidowicz e sfera alta sopra la traversa. Poco dopo occasione Salernitana: cross di Candreva, colpo di testa di Tchaouna e palla a lato non di molto. Al 43' Simy prova a piazzarla, Montipò è bravo e tocca il pallone fuori. Un minuto dopo Kastanos ci prova di testa sul secondo palo, ma l'estremo difensore gialloblù interviene ancora bene. Nel recupero Suslov colpisce male da pochi passi dalla porta. Dopo tre minuti di recupero termina il primo tempo sullo 0-0. Una prima frazione di gara dove la Salernitana gioca meglio del Verona, ma non trova il gol. Primo tempo comunque con poche emozioni.

Inizia la ripresa e dopo due minuti gran giocata di Lazovic che supera con un tocco Mazzocchi, ma Maggiore lo ferma in angolo. Al 3' vantaggio della Salernitana: Tchaouna dal limite lascia partire un diagonale che termina a fil di palo alla destra di Montipò, che non può nulla. Al 20' occasione per l'Hellas Verona: cross di Terracciano per Djuric, bella sponda del bosniaco per Ngonge che, in acrobazia, calcia di poco a lato. Fino ai minuti di recupero non succede praticamente più nulla di serio, con la Salernitana che non si accontenta del gol di vantaggio e prova a chiudere la gara, ma senza creare azioni pericolose e sempre senza scoprirsi troppo. Al 49' Cabal prova la deviazione sottoporta su angolo, attento Coulibaly che salva sulla linea. Sessanta secondi dopo proprio Coulibaly spreca tutto in contropiede: il centrocampista può servire Candreva, ma è fermato dal ritorno di Cabal. Al 51' Henry va di testa, Costil compie il miracolo e sulla ribattuta Ngonge calcia altissimo. Finisce 0-1 con i tifosi della Salernitana in festa e con Inzaghi, scatenato nei minuti finali, che abbraccia tutta la panchina. Il Verona, invece, esce tra i fischi del Bentegodi.