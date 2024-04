Numeri in crescita e grande attesa per la nuova edizione dell'Asics Malcesine Baldo Trail

Il 4 e 5 maggio torna la Asics Malcesine Baldo Trail. Una due giorni di respiro internazionale, lungo tracciati che toccano il Veneto e il Trentino Alto Adige, snodandosi fra i comuni di Malcesine, Brentonico e Avio. Percorsi mozzafiato, con panorami unici al mondo che uniscono la grandiosità della montagna e il fascino del lago.

Per gli appassionati di trail running, un appuntamento, quello organizzato da VRM Team Asd, che ormai è diventato fisso in calendario, con tre specialità da correre, dalle più impegnative a quelle panoramiche e a portata di ogni corridore. La risposta del pubblico è stata entusiasmante: al momento sono circa 600 gli iscritti, con un incremento del 38% rispetto alla scorsa edizione e numeri triplicati, rispetto al 2023, per la partecipazione straniera. Si va verso il tutto esaurito, che probabilmente verrà raggiunto nei giorni antecedenti la gara. La distanza Medium, da 24km, si è rivelata quella più popolare.

«Siamo pienamente soddisfatti della grande crescita in iscrizioni registrata quest’anno - spiega Claudio Arduini, organizzatore VRM team asd -. La terza edizione della Asics Malcesine Baldo Trail sta dimostrando il suo spirito internazionale grazie all’aumento di stranieri, infatti ad oggi sono 27 i paesi che prenderanno parte alla manifestazione. E un’altra grande soddisfazione riguarda le collaborazioni in atto, tra cui quella con CeRiSM (Centro di Ricerca Sport, Montagna e Salute) che offrirà la possibilità a una cinquantina di atleti della nostra 24 chilometri di partecipare a un progetto di ricerca sull'abbigliamento compressivo».

L’organizzazione è in prima linea anche per gli aspetti logistici della gara, per fare in modo che la Asics Malcesine Baldo Trail diventi un’esperienza completa e indimenticabile per i partecipanti.

Le gare della Asics Malcesine Baldo Trail

ULTRA: si parte e si arriva da Malcesine, con passaggio in quota alla stazione della Funivia. Il percorso si snoda su sentieri di montagna panoramici che attraversano il Parco Naturale Locale del Monte Baldo, toccando i comuni di Avio e Brentonico.

Dislivello positivo: 3355 MD+

Sviluppo: 50km

Tempo massimo: 12 ore

Altitudine massima: 2079 m

Partenza: sabato mattina

MEDIUM: si parte e si arriva da Malcesine, con passaggio in quota alla stazione della Funivia. Per la prima parte di gara, il tracciato è lo stesso della Ultra, completando i chilometri in quota e riscendendo poi verso il paese.

Dislivello positivo: 1994 MD+

Sviluppo: 24km

Tempo massimo: 5 ore

Altitudine massima: 1756 m

Partenza: sabato mattina

SHORT: si parte e si arriva da Malcesine. Il percorso si snoda su sentieri e su strade sterrate a mezza costa, terminando sul lungolago.

Dislivello positivo: 1185 Md+

Sviluppo: 16km

Tempo massimo: 3 ore

Altitudine massima: 534 m

Partenza: domenica mattina

Elena Bosticardo, Head of Marketing di Asics Italia racconta: «Si tratta di un'edizione speciale per noi perché quest'anno lanceremo per la prima volta Asics Trail Elite Factory in Italia, un progetto che invita i giovani talenti del trail running a condividere la propria passione per la corsa off-road con la possibilità di entrare a far parte di un team esclusivo, guidato dai nostri atleti ed esperti. È una grande opportunità che permette, inoltre, ai giovani selezionati di provare le nostre migliori tecnologie, lasciandosi ispirare dalla filosofia di Asics fondata sulla convinzione che lo sport abbia il potere di liberare la mente. Saremo presenti a Malcesine con i nostri Brand Trainer per far provare a tutti la nostra collezione trail running e consigliare la scarpa giusta per correre in sicurezza sui sentieri di montagna, sperimentando il comfort e la protezione dei modelli Asics».