Inter-Hellas Verona: 2-1, ma la squadra di Baroni spreca tutto nel finale

Finisce 2-1 per l'Inter sull'Hellas Verona la gara delle 12.30. La squadra di Baroni avrebbe anche meritato il pari, sfiorato nel finale da Henry, che sbaglia il rigore in pieno recupero. Tante proteste anche per il gol del 2-1 realizzato dai padroni di casa e con un giocatore gialloblù a terra in area, colpito in precedenza da una gomitata non vista nemmeno dal VAR.

In cronaca. Dopo due minuti Ngonge riceve libero al limite dell’area piccola sulla destra, sinistro potente e Sommer respinge con la gamba. Al 12' l'Inter trova il vantaggio: buona giocata di Thuram che lancia Mkhitaryan, palla perfetta al limite dell'area per Lautaro, che solo davanti a Montipò, lo batte con un preciso tocco. Al 26' Djuric stacca di testa da solo nell'area piccola, Sommer neutralizza senza grossi problemi. Al 39' gran cross su punizione di Calhanoglu, Bastoni stacca di testa, ma mette fuori. Il primo tempo termina 1-0, ma con la squadra di Baroni che tiene comunque bene il campo contro la capolista.

Comincia il secondo tempo e dopo due minuti conclusione potente da fuori area di Suslov, palla fuori non di molto. Sessanta secondi dopo gol annullato a Lautaro Martinez per fuorigioco precedente di Acerbi. Al 21' forte destro da fuori area di Calhanoglu, palla a lato di poco. Un minuto dopo colpo di testa di Carlos Augusto e sfera alta. Al 28' pareggio dell'Hellas Verona: Arnautovic perde palla a centrocampo, Duda mette il cross in area e Henry anticipa Acerbi e mette dentro l'1-1. Al 34' Barella tocca la sfera su cross di Di Marco su punizione, Montipò tocca e Arnautovic, quasi sulla linea di porta, viene colpito dal pallone che esce sul fondo. A nove minuti dal termine Lautaro svetta di testa, conclusione troppo debole. Al 47' Arnautovic per pochi centimetri non riesce a spingere la palla in porta. Al 49' nuovo vantaggio dell''Inter: conclusione potente di Bastoni con palla che si stampa sulla traversa, poi tiro al volo da fuori area di Calhanoglu, Montipò non trattiene, irrompe Frattesi che mette dentro il gol del 2-1. Tante proteste dell'Hellas Verona perché l'azione è continuata con un giocatore gialloblù a terra in area, colpito in precedenza da una gomita. Espulso dal direttore di gara Lazovic. Al 53' calcio di rigore per la squadra di Baroni: il VAR richiama Fabbri per un contatto tra Darmian e Magnani. Batte il penalty Henry, la palla colpisce il palo e sulla ribattuta nessuno mette in rete. Occasione incredibile per l'Hellas Verona che butta al vento il gol del possibile 2-2. Finisce la gara con l'esultanza dei ragazzi di Inzaghi che vincono un match molto complicato. Tanto rammarico per i gialloblù che subiscono il 2-1 sull'errore di Montipò e probabilmente anche dell'arbitro e sprecano poi il pari finale con Henry che sbaglia il rigore. Sarebbe stato un pari che avrebbe dato sicuramente anche morale al gruppo e ottenuto sul campo della capolista. Va detto che la squadra gialloblù ha giocato comunque una buona gara, mettendo in grossa difficoltà l'Inter, che ha la meglio solo nel finale.