Hellas Verona: ceduto in prestito Kallon, mentre in entrata si pensa a Noslin

L'Hellas Verona FC ha ceduto in prestito a SSC Bari il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Yayah Kallon, fino al 30 giugno 2024. E' la terza partenza in casa gialloblù dopo quella di Hien e Terracciano e nei prossimi giorni potrebbero arrivarne altre.

Intanto per quanto riguarda il mercato in entrata, l'Hellas Verona, come riportato da Calciomercato.com, starebbe lavorando per portare in Italia Tijjani Noslin, attaccante esterno olandese classe 1999 in forza al Fortuna Sittard. In difesa la squadra veneta sembrerebbe interessata al terzino del Napoli Alessandro Zanoli, su cui ci sono anche Salernitana e Fiorentina. E proprio queste ultime due squadre stanno seguendo con molta attenzione Faraoni. Il capitano potrebbe davvero essere ad un passo dal salutare Verona. I veneti hanno aperto alla cessione, nonostante il contratto in scadenza nel 2025, ma servirà trovare subito un sostituto. Questo potrebbe essere Shady Oukhadda, terzino classe 1999 in forza al Modena in Serie B. Secondo TMW nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra i due club per definire l’affare. La società emiliana chiede 1 milione di euro per lasciarlo partire.

Per quanto riguarda Josh Doig, secondo Tuttosport, il Torino sembrerebbe essere stato superato dal Marsiglia. La squadra francese ha offerto per l'esterno 5 milioni di euro, cifra che i granata non vogliono spendere per lo scozzese.