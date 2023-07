Tosi: «Ronda della Carità attira degrado in Piazza Bra. Sposti servizio altrove»

Nei prossimi giorni Comune di Verona, esercenti del centro storico e forze dell'ordine si incontreranno per discutere di un problema sollevato dai titolari delle attività di Piazza Bra: la presenza dei senza tetto sul Liston e in altre zone del centro. L'incontro si sarebbe dovuto svolgere giovedì scorso ma l'assessora alla sicurezza di Verona Stefania Zivelonghi l'ha rimandato per «evitare ogni possibile fraintendimento e strumentalizzazione».

Le polemiche, invece, non le ha potute evitare l'assessora Zivelonghi e a crearle ci ha pensato il deputato di Forza Italia ed ex sindaco Flavio Tosi. «Da almeno un paio di anni Piazza Bra, Gran Guardia, Liston e Via Roma sono zone malfrequentate, terreno di gang giovanili, accattoni, spacciatori e personaggi molesti - ha dichiarato Tosi - Vittime del vergognoso degrado sono i veronesi, i turisti e gli esercenti. In questo contesto, autorizzare come ha fatto il sindaco Damiano Tommasi il servizio lodevole ed encomiabile della Ronda della Carità, di sera, proprio in Piazza Bra, non è una scelta molto indovinata o intelligente, perché non fa altro che attirare come una calamita ancora più degrado, nella più classica eterogenesi dei fini. Per cercare di fare del bene e dare un pasto ai senza tetto, che ne hanno diritto e vanno aiutati, involontariamente si portano in zona ancora più delinquenti, spacciatori e personaggi discutibili».

«Spesso i fruitori dei servizi della Ronda non sono solo i senza tetto, ma anche membri di baby gang presenti in Bra tutte le sere e probabilmente complici dell’organizzatissimo gruppo di spacciatori che opera nei giardini della Bra, con tanto di "pali" sul Liston e davanti alla Gran Guardia. La Ronda della Carità svolge un compito fondamentale, ma in questo caso, non per colpa sua, in un posto sbagliato. Questa situazione è inaccettabile. Verona non è mai stata ridotta così. Piazza Bra e l'Arena sono il simbolo internazionale della città e dovrebbero essere un biglietto da visita per i turisti di tutto il mondo, non un feudo o una zona franca dei delinquenti. Tommasi anziché cercare di risolvere il problema, lo complica e lo ingigantisce».

E al deputato Tosi non ha risposto il Comune ma direttamente La Ronda della Carità che ogni notte distribuisce pasti e coperte a chi vive in strada. Dalla Ronda hanno spiegato che nello svolgere la loro opera di volontariato sono sempre stati autonomi, portando il loro aiuto dove ce n'era bisogno senza divieti da parte dei sindaci.