Senza tetto in centro storico, rimandato incontro tra Comune ed esercenti

È stato rimandato ma solo di pochi giorni l'incontro promesso dall'assessora alla sicurezza del Comune di Verona Stefania Zivelonghi con i rappresentanti dei ristoratori e degli esercenti del centro storico. La riunione era stata promessa all'inizio di questo mese in risposta alla lettera con cui gli esercenti di Piazza Bra si lamentavano per la presenza di senza tetto sul Liston. Inizialmente era stata prevista per ieri pomeriggio, 27 luglio, ed oltre a Zivelonghi sarebbe stati presenti tra gli altri anche il questore Roberto Massucci, il vicepresidente di Confcommercio Verona Paolo Tosi ed il dirigente sempre di Confcommercio Marco Savoia. Ma è stata l'assessora ad annunciare la ricalendarizzazione «al fine di evitare ogni possibile fraintendimento e strumentalizzazione».

L'incontro, infatti, era stato anticipato proprio da un duro intervento della Confcommercio che lamentava «mancanza di sicurezza e degrado cittadino» a Verona. Savoia e Tosi avevano evidenziato che la città «ha la grande fortuna di disporre di forze dell'ordine sempre pronte, attente e sensibili che presidiano il territorio al meglio delle loro possibilità», ma nonostante questa presenta, secondo loro, «è sotto gli occhi di tutti il degrado di Piazza Bra, Via Roma, Piazza Pradaval e di molte vie centrali dove stazionano persone senza fissa dimora che bevono alcolici, dormono davanti alle attività commerciali o sulle sedie e nei plateatici dei pubblici esercizi, discutono "animatamente" tra loro, chiedono insistentemente denaro o sigarette, espletano i loro bisogni nei vicoli e spesso, quando vengono fermati prendono in giro le forze dell’ordine. E ci sono poi "bande" di balordi che urlano, prendono a calci le auto in sosta, rompono specchietti, lasciano rifiuti di cibo e bottiglie ovunque, minacciano i passati e generano risse tra loro. Insomma una situazione pesante, con il rischio che degeneri repentinamente».

Eppure, nell'annunciare che l'incontro pubblico con gli esercenti sarebbe stato rimandato, l'assessora alla sicurezza Zivelonghi ha ribadito che le forze dell'ordine continuano a monitorare il territorio, come testimoniato anche da alcune fotografie scattate dalla polizia locale nella sera del 26 luglio.

«Ho ritenuto opportuno posticipare l’incontro aperto ai ristoratori, agli imprenditori, agli esercenti e ai residenti di Piazza Bra, Via Roma e zone limitrofe che a noi si erano rivolti, per ricalendarizzarlo a brevissimo. Abbiamo già preavvisato di questo i cittadini con cui eravamo in contatto. Nel frattempo, resta inteso che noi continueremo a impiegare risorse, agenti ed energie per mantenere la città bella come risulta dalle foto dagli agenti della polizia locale in servizio per la tranquillità pubblica».