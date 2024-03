Nuovi regolamenti del Comune di Caprino: telecamere mobili contro i furbetti dei rifiuti e via libera agli artisti di strada

Telecamere mobili che aiuteranno gli agenti della polizia locale ad individuare chi non rispetterà le disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti, aree comunali individuate come sedi degli "spettacoli viaggianti", norme pensate per la tutela e contro l’abbandono degli animali da compagnia. Sono questi alcuni dei punti salienti dei nuovi Regolamenti di cui si è dotato il Comune di Caprino Veronese nelle ultime settimane. In base a quanto riferito in una nota, un primo Regolamento riguarda la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. «Caprino Veronese fa parte dei 58 Comuni aderenti al Consiglio Bacino Verona Nord - si legge nella nota comunale - e nel mese di marzo ha approvato il suo Regolamento in merito. Oltre alle modalità e alle tempistiche di raccolta, sono previste sanzioni di carattere amministrativo che vanno da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 per chiunque non osservi le varie prescrizioni».

In base a quanto si apprende, per fare in modo che quanto indicato venga rispettato, saranno istituiti controlli della polizia locale più frequenti ed è stato implementato il servizio di videosorveglianza. Verrà attivato infatti un sistema mobile (le cosidette "fototrappole") di ultima generazione e ad elevate prestazioni: la videocamera, dotata di trasmissione dati, aiuterà gli agenti del comando della polizia locale ad acquisire quegli elementi utili e necessari per individuare i cosiddetti "furbetti" dei rifiuti, ovvero coloro i quali non dovessero rispettare le disposizioni relative al corretto conferimento dei rifiuti ma non solo. Nel mirino ci sono tutti gli atti relativi al danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, all’occupazione abusiva di immobili e terreni, oltre che a qualsiasi forma di comportamento atto a turbare il libero utilizzo, l’accesso e la fruizione degli spazi pubblici.

Il Comune fa inoltre sapere di star procedendo anche allo spostamento di alcuni apparati già in funzione in zone del territorio e caratterizzate, soprattutto negli ultimi anni, da un considerevole aumento di traffico veicolare. «Negli ultimi anni - ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Caprino Veronese Davide Mazzola - abbiamo constatato situazioni al limite della decenza, con cestini pubblici che diventano nelle ore serali e notturne, dei veri e propri depositi di immondizie. Siamo arrivati a 30 telecamere posizionate sul territorio comunale, che ci permettono di monitorare i varchi di entrata al paese e alcuni punti di interesse. L’aggiunta delle telecamere mobili aiuterà la polizia locale a controllare le zone dove si verificano situazioni di degrado e a garantire la sicurezza del patrimonio pubblico. Le telecamere fisse installate hanno un controllo diretto sul veicolo di passaggio (lettura targhe). La centrale operativa è stata allestita presso il comando della polizia locale in piazza della Vittoria. Ringrazio il comandante Luani e i suoi agenti per la costante collaborazione che mettono in atto giornalmente».

Lo stesso assessore Mazzola ha poi precisato: «L’abbandono dei rifiuti rappresenta un comportamento irresponsabile e dannoso. Ci impegnano in tal senso a combattere attivamente questa pratica attraverso la sensibilizzazione, l’educazione e l’applicazione rigorosa delle leggi ambientali. Dobbiamo lavorare per la corretta gestione dei rifiuti, preservando la bellezza e la salute del nostro territorio per i nostri cittadini, turisti e le generazioni future».

Novità per circhi e luna park

Il Comune ha poi fatto sapere di aver deciso di dotarsi di un regolamento molto particolare e poco diffuso sul territorio nazionale: si tratta della disciplina relativa alle attività di "spettacolo viaggiante" (circo, luna park etc), quelle caratterizzate tra le altre da attrazioni allestite con strutture mobili o installate stabilmente, sia all’aperto che al chiuso o in parchi di divertimento pubblico. Sono state così individuate delle aree comunali ad hoc per ospitare i Luna Park (giostre e banchi alimentari) nelle due piazze centrali della Vittoria e Stringa, da poco tempo riasfaltate e ridisegnate con un maggior numero di stalli per la sosta. Per i circhi sono state indicate l’area del piazzale sterrato presso gli impianti sportivi in viale dello Sport, senza presenza di animali durante gli spettacoli, ed il piazzale asfaltato in circonvallazione Bran che invece consentirà di ospitarli mediante particolari e stringenti autorizzazioni veterinarie e prefettizie oltre a varie misure di sicurezza a tutela e salvaguardia del benessere degli animali e dell’incolumità degli spettatori.

Artisti di strada anche senza autorizzazione

Spazio anche agli artisti di strada, senza necessità di autorizzazione e di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, purché si esibiscano «nel rispetto delle prescrizioni». Tra gli avvenimenti principali che caratterizzano Caprino Veronese si ricordano la storica Fiera Montebaldina che prenderà il via verso la fine del mese di luglio, la Festa del Tartufo che si terrà tra la fine di agosto ed i primi giorni di settembre ed il tradizionale Carnevale Montebaldino da poco conclusosi e che si tiene come ogni anno il martedì che precede l’inizio del periodo di quaresima.

Tutela e benessere degli animali

È stato infine redatto un Regolamento per la tutela e benessere degli animali. Finalità di tale atto amministrativo è quella di «assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute anche in funzione dell’igiene e sanità pubblica ed ambientale, di evitare l’abbandono ed il maltrattamento». I Regolamenti possono essere visionati dalla cittadinanza sul portale del sito internet del Comune di Caprino Veronese - Area Servizi - casella "Statuto e Regolamenti". Nel prossimo Consiglio Comunale i regolamenti verranno approvati definitivamente.