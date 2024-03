Verona città della cura, verso il nuovo piano urbanistico: Tommasi dialoga con il vescovo e Luigina Mortari

«Costruzione di comunità, cura delle istituzioni, etica nella governance, rigenerazione urbana e sociale della città. Ma anche generosità, ascolto, attenzione, rispetto e responsabilità della politica (nella sua accezione più alta, di potere al servizio della comunità) verso i cittadini e dei cittadini, verso la "cosa pubblica"». Sono questi solo alcuni dei temi che il sindaco di Verona Damiano Tommasi affronterà in un dialogo con il vescovo Domenico Pompili e la docente universitaria a Verona di pedagogia generale e sociale Luigina Mortari, nel corso di un evento che si terrà sabato 9 marzo alle ore 18.30 nella Sala Maffeiana, moderato da Paola Pierotti, giornalista di PPAN.

A partire dagli studi e dalle ricerche della professoressa Mortari dell’ateneo veronese sul tema della "cura", declinato nelle sue varie accezioni, i tre ospiti rifletteranno su che cosa significhi e implichi prendersi cura di una città oggi, dei suoi cittadini e situazioni più fragili, su come si possano creare comunità coese e inclusive, con attenzione a giovani e anziani. E sul disegno della Verona del futuro.

L’incontro, secondo quanto viene spiegato da Palazzo Barbieri, rientra tra le iniziative del progetto "Viviamo Verona", il percorso partecipativo iniziato lo scorso 18 novembre e promosso dall’assessorato all’Urbanistica guidato dalla vicesindaca Barbara Bissoli e che accompagna la revisione, da parte dello staff tecnico e multidisciplinare degli uffici comunali, degli strumenti urbanistici vigenti fino alla presentazione del nuovo Piano di assetto del territorio (PAT). «Un piano - sottolineano dal Comune di Verona - che recepisce e adotta le nuove strategie e soluzioni in campo urbanistico, raccogliendo le sfide che i centri urbani dovranno affrontare negli anni a venire, basandosi su un percorso di partecipazione e ascolto, per rigenerare il territorio in chiave sostenibile».

L'incontro pubblico di sabato nasce dunque per «sensibilizzare e confrontarsi su temi che interessano tutti e non solo gli addetti ai lavori, perché il nuovo Pat sarà determinante nelle scelte che incideranno sul miglioramento della qualità della città di Verona, attraverso un percorso di cura e attenzione». Sempre nell’ambito di "Viviamo Verona", ricordano infine da Palazzo Barbieri, il giorno 22 aprile si terrà un appuntamento di richiamo nazionale, promosso dal Consiglio nazionale degli Architetti (Cnappc) sui temi della rigenerazione urbana, al quale interverrà l’urbanista di fama internazionale Carlos Moreno, "padre" della città dei 15 minuti.